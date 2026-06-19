Son dakika! Sabiha Gökçen'de metro raydan çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan metro, Bostancı mevkisinde henüz belirlemeyen bir arıza nedeniyle raydan çıktı. Tünel bölgesinde yaşanan olayda yolcuların tahliyesi sürüyor.
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nın Bostancı İstasyonu’ndan çıkış yapan araçta arıza meydana geldiği bildirildi.
Arıza nedeniyle tünel bölgesinden yolcu tahliyesi yapılıyor. Tahliye sonrası sorunun ne olduğu tam olarak analiz edilerek bilgi verileceği aktarıldı.
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