Tayfun nedeniyle 100 binden fazla Japon'a tahliye emri verildi
Japonya'nın Okinawa eyaletinde etkili olması beklenen tayfun nedeniyle 100 bin den fazla kişiye tahliye emri verildi.
Japonya'nın Okinawa eyaletinde etkili olması beklenen tayfun nedeniyle 100 bin den fazla kişiye tahliye emri verildi.
Pasifik'te geçtiğimiz gün oluşan tropikal fırtına Hinnamnor'un Japon adalarına yaklaşması üzerine yetkililer olası tehlike altındaki bölgelerdeki insanlara tahliye emri verdi.
Uyarılar kapsamında Okinawa eyaletinin Ishigaki şehrinde en az 49 bin 600, Miyakojima şehrinde de yaklaşık 55 bin 500 kişi emri aldı. (İLKHA)