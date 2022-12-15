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Gündem Tayfun füzesi Avrupa ülkesini karıştırdı: Türkiye bizi vurur diye tüm gece uyuyamadık
Gündem

Tayfun füzesi Avrupa ülkesini karıştırdı: Türkiye bizi vurur diye tüm gece uyuyamadık

Yunan gazeteci Manolis Kostidis, Roketsan yapımı Tayfun Balistik Füzesi'nin Yunanistan'ın uykularını kaçırdığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 13:30:00 -
Tayfun füzesi Avrupa ülkesini karıştırdı: Türkiye bizi vurur diye tüm gece uyuyamadık

Yunan gazeteci Manolis Kostidis, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tayfun' mesajı verdiği gün bütün gece uyuyamadığını itiraf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tayfun füzesi Yunan'ı ürkütüyor 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabi, sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara bir şeyler almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak bir şeyler yapması lazım" sözleri Yunanistan'daki yankısını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tayfun mesajı Yunan televizyonlarından tartışılmaya devam ediyor.

Bir Yunan televizyonunda programa katılan gazeteci Manolis Kostidis, çarpıcı bir itirafta bulundu.

"Tüm gece uyuyamadık"

Kostidis, "Gerçek şu ki, bütün gece uyumadık çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Yunanistan'ı, Atina'yı Tayfun füzesiyle vurmakla tehdit etti. Bu yüzden bütün gece uyumadık çünkü dün gece Türk medyasında Türkiye saati ile gece 02.30'a kadar bizim saatimize göre 01.30'a kadar Atina'yı vurup vuramayacaklarını, bunu nasıl yapabileceklerini ve neden yapmaları gerektiğini tartışıyorlardı." şeklinde konuştu.

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