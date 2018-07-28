TAYDER'den dilekçe: Casus papaz tutuklansın

ABD’li casus papaz Andrew Craig Brunson’un geçtiğimiz gün ev hapsine alınmasının ardından dünyanın baş belaları ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence’in Türkiye’ye yönelik tehditlerini Akit’e değerlendiren uluslararası ilişkileri uzmanları, “Türkiye onlarca klasör belge ve bilgi aktarmasına rağmen FETÖ konusunda ciddi bir adım atmayan ABD, bir hukuk devleti olan Türkiye’ye dil uzatıyor. Türkiye güçlü bir ülke, bu krizi rahatça çözebilecek bir güce sahibiz” ifadelerini kullandılar.

DÜNYA TRUMP KRİZİNİ YÖNETİYOR

Trump’ın öngörülemez bir devlet başkanı profilinde olduğunun altını çizen Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Yazıcı, “Trump’ın siyasette kullandığı dil sadece Türkiye’yi hedef alan bir dil değil. Bu dil tüm dünyada büyük krizler oluşturuyor. ABD’nin dış politikasında Trump ile bir sendrom oluştu. Tweetler üzerinden yürütülen bir dış politika söz konusu. Bu durum ciddi bir sorun oluşturuyor. Rahip Brunson meselesi de bundan farklı değil. Hakkında suçlamalar olan ve yargı süreci devam eden birinden bahsediyoruz. Türkiye onlarca klasör belge ve bilgi aktarmasına rağmen FETÖ konusunda ciddi bir adım atmayan ABD, bir hukuk devleti olan Türkiye’ye dil uzatıyor. Türkiye bu tutuma haklı olarak tepki gösteriyor. ABD’nin bu süreçlerde iki gün sonra tamamen farklı bir tutuma büründüğünü daha önce defalarca gördük. Trump öngörülemez bir başkan profilinde. Artık bütün dünya Trump krizini yönetiyor. Sadece Ortadoğu değil, Kanada, Avrupa, Çin ve birçok Asya ülkesi Trump krizini yönetmeye çalışıyor. Bu noktada birçok ülke tahammül eşiğine geldi. Türkiye güçlü bir ülke, bu krizi rahatça çözebilecek bir güce sahibiz” diye konuştu.

TEHDİT BİR SEÇİM YATIRIMI

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Yılmaz ise, “ABD Başkanının bu tehdidinin BRICS zirvesi sırasında, Cumhurbaşkanımızın Çin ve Rusya Devlet Başkanları ile görüşmesi sırasında gelmesi psikolojik anlamda, Türkiye’nin bu ülkelerle işbirliğini engellemeye yönelik bir çaba olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda BRICS’teki havayı bozmaya yönelik eylem. Kasım ayında Trump’ı bekleyen bir seçim var. Bundan önceki seçimlerde büyük destek aldığı evangelistlerin, desteğinin devam etmesi için Türkiye’deki evangelist rahip Brunson’a yönelik olarak geliştirdiği bu söylem aynı zamanda bir seçim yatırımı. Türkiye bu konuda elindeki bilgi ve belgeleri kamuoyu ile paylaşarak ABD’ye karşı haklılığını dünyaya anlatmalı. Söz düellosundan ziyade yapıcı adımlar atılmalı. Süreci sakin ve emin adımlarla yürütmek lazım” değerlendirmesinde bulundu.

TAYDER: YENİDEN HAPSE ATILSIN

İzmir’de Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), elektronik kelepçeyle ev hapsine alınması kararlaştırılan Brunson’un yeniden tutuklanması talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe verdi.

Brunson’un evinin bulunduğu sokakta Dernek Başkanı Muhammet Gömük ve avukatı Ela İlden ile birlikte açıklama yaptı. Mahkemenin, Brunson’un elektronik kelepçeyle ev hapsine alınması kararına itiraz ettiklerini belirten İlden, “Brunson’un tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine gerekçe gösterilen sağlık raporunu inandırıcı bulmuyoruz” dedi.