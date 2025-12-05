  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
9
Yeniakit Publisher
Havacılıkta yeni risk kozmik ışık

Giriş Tarihi:
Havacılıkta yeni risk kozmik ışık

30 Ekim'de aniden irtifa kaybeden JetBlue uçağının, uzak bir süpernovadan gelen yüksek enerjili parçacıkların hedefi olduğu düşünülüyor.

#1
Foto - Havacılıkta yeni risk kozmik ışık

Meksika’dan New Jersey’e gitmek üzere havalanan JetBlue’ya ait Airbus A320, 30 Ekim’de Florida semalarında beklenmedik bir sorunla karşılaştı.

#2
Foto - Havacılıkta yeni risk kozmik ışık

Uçak, hiçbir uyarı vermeden hızla irtifa kaybedince pilotlar acil iniş kararı aldı. Yaşanan sarsıntıda 15 yolcu yaralandı ve olay, havacılık dünyasında kısa sürede gündem oldu.

#3
Foto - Havacılıkta yeni risk kozmik ışık

Airbus, ilk incelemesinde bu ani irtifa kaybını "yoğun güneş radyasyonu" ile açıklamıştı. Ancak bu açıklama, uzmanlara pek ikna edici gelmedi.

#4
Foto - Havacılıkta yeni risk kozmik ışık

Surrey Üniversitesi’nden uzay ve radyasyon uzmanı Clive Dyer, o gün güneşte olağanüstü bir aktivite bulunmadığını söylüyor. Dyer’a göre tablo çok daha ilginç: Uçak, uzayın derinliklerinden gelen bir kozmik ışın akımının hedefi olmuş olabilir.

#5
Foto - Havacılıkta yeni risk kozmik ışık

Dyer’ın Space.com’a yaptığı değerlendirmeye göre, uçak elektronik sistemleri kozmik ışınların tetiklediği bir “tekil arıza” (single-event upset) ile karşılaşmış olabilir.

#6
Foto - Havacılıkta yeni risk kozmik ışık

Bu parçacıklar, modern mikroçiplerle etkileşime girdiğinde bir devredeki bit değerini ansızın değiştirebiliyor—yani 0’ı 1’e, 1’i 0’a çevirebiliyor. Bu küçük görünen değişiklik, uçuş bilgisayarlarında ciddi hatalara yol açabiliyor.

#7
Foto - Havacılıkta yeni risk kozmik ışık

Dyer, “Bu parçacıklar bazen sadece veriyi bozmakla kalmaz; bir cihazın içinde akım indükleyerek donanımı da yakabilir,” diyerek riskin boyutunu açıklıyor.

#8
Foto - Havacılıkta yeni risk kozmik ışık

Kozmik ışınlar genellikle ömrünün sonuna gelmiş dev yıldızların süpernova patlamaları sırasında üretiliyor. Atmosfere girdiklerinde muon, pozitron ve yüksek enerjili nötron gibi parçacıklara dönüşüyorlar ve işte bu parçacıklar, uçakta en zayıf devreyi bile etkileyebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüz yıllık gizli çete: Masonik yapının sonu mu geliyor? "Atatürk Mason Localarını kapattı" yalanı
Gündem

Yüz yıllık gizli çete: Masonik yapının sonu mu geliyor? “Atatürk Mason Localarını kapattı” yalanı

Yazar Yücel Kaya, bu günkü köşe yazısında Osmanlı'nın çöküşünden günümüze dek Türkiye siyasetini ve toplumsal hayatını perde arkasından yöne..
Tam 750 milyon Euro! Yeniden gündeme geldi: 1000 adet Mistral füzesi resmen yola çıktı
Dünya

Tam 750 milyon Euro! Yeniden gündeme geldi: 1000 adet Mistral füzesi resmen yola çıktı

Son artan şiddet olayları ülkeleri teyakkuza geçirmiş durumda. Yeniden gündeme gelen Fransız yapımı olan Mistral füzeleriyle ilgili son daki..
Katilden Mamdani'ye rest: Geliyorum! Sıkıysa yakala
Dünya

Katilden Mamdani'ye rest: Geliyorum! Sıkıysa yakala

Bebek katili Binyamin Netanyahu, hakkında çıkan yakalama kararı ve yükselen siyasi baskılara rağmen geri adım atmıyor. New York Belediye Baş..
Emir’in yüksek lisansı da şaibeli çıktı
Gündem

Emir’in yüksek lisansı da şaibeli çıktı

Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun şaibeli diplomasına cevap veremeyen CHP’de bu defa Grup Başkanvekili Murat Emir’in yüksek lisansı şa..
Netanyahu İran'ı tehdit etti
Dünya

Netanyahu İran'ı tehdit etti

Terör devleti İsrail'in eli kanlı Başbakanı Netanyahu, İran'ı "henüz işlerimiz bitmedi" sözleriyle tehdidinde bulundu.

BAYKAR'dan reaktörlü nükleer hamlesi
Gündem

BAYKAR'dan reaktörlü nükleer hamlesi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar'ın küçük modüler reaktör (SMR) nükleer teknolojisi üzerinde çal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23