Altın fiyatlarında makas daralıyor!
Altın fiyatları 5 Aralık 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın 5.745 TL, ons altın ise 4.202 dolar seviyesinde haftaya başlarken, ons fiyatındaki yüzde 0,30’luk haftalık geri çekilme dikkat çekiyor. Uzmanlar, Fed’in olası faiz indirimlerinin büyük ölçüde fiyatlandığını ve ABD’de açıklanan verilerin yarattığı belirsizliğin yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönelttiğini; bu sürecin de altın piyasasında kâr satışlarını hızlandırdığını belirtiyor. 5 Aralık Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle: