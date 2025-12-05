  • İSTANBUL
Altın fiyatlarında makas daralıyor!

Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Altın fiyatlarında makas daralıyor!

Altın fiyatları 5 Aralık 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın 5.745 TL, ons altın ise 4.202 dolar seviyesinde haftaya başlarken, ons fiyatındaki yüzde 0,30’luk haftalık geri çekilme dikkat çekiyor. Uzmanlar, Fed’in olası faiz indirimlerinin büyük ölçüde fiyatlandığını ve ABD’de açıklanan verilerin yarattığı belirsizliğin yatırımcıları temkinli pozisyon almaya yönelttiğini; bu sürecin de altın piyasasında kâr satışlarını hızlandırdığını belirtiyor. 5 Aralık Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

Foto - Altın fiyatlarında makas daralıyor!

Gram altın satış fiyatı: 5.752,0880 TL

Foto - Altın fiyatlarında makas daralıyor!

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.415,6800 TL

Foto - Altın fiyatlarında makas daralıyor!

Yarım altın satış fiyatı: 18.801,17 TL

Foto - Altın fiyatlarında makas daralıyor!

Tam altın satış fiyatı: 38.104,00 TL

