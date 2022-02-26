Tavuklu sütlü brokoli çorbası tarifi nasıl yapılır? Brokoli çorbası tarifi

Sütlü brokoli çorbası tarifi için malzemeler

800 gram brokoli

1 adet büyük boy beyaz soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı beyaz un

1 yemek kaşığıbeyaz sirke

2 su bardağı süt

4 su bardağı sıcak sebze suyu (ya da tavuk suyu)

2 yemek sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağ

1 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı beyaz biber

Sütlü brokoli çorbası tarifi nasıl yapılır?

Soğanı yemeklik doğrayın. Sıvıyağı tencereye alın ve kızdırın, hemen ardından soğanları ekleyin. 2 dakika kadar soğanı soteledikten sonra tereyağını ekleyin. Tereyağ soğanın daha hızlı yumuşamasını sağlayacaktır. Tereyağın erimesinin hemen ardından ince ince kıyılmış sarımsağı ekleyin. Soğanların iyice yumuşadığına emin olduktan sonra unu eleyerek ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Unun kokusu çıktıktan sonra sirkeyi ekleyin ve hızlıca tencerenin dibine yapışan unların kazıyın. Bu işleme deglase diyoruz. Sirkenin ardından da soğuk sütü ekleyip hızlıca karıştırın. Unun sütün içerisinde dağılması ve kıvam vermeye başlamasının hemen ardından, sebze veya tavuk suyunu da ekleyin ve şöyle bir karıştırın. Küçük parçalara bölüp, yıkayıp , suyunu süzdüğünüz brokolileri de sıvı karşıma ekleyin. Defne yaprağını da tencerenin içine atıp kaynama noktasına gelmesini bekleyin. Kaynama noktasına gelince, altını kısın ve brokoliler iyice yumuşayıncaya kadar tıngırdamaya bırakın. Brokoliler yumuşayınca, tuz ve beyaz biberi ekleyip, defne yaprağını dışarı çıkarıp, çorbayı blender yardımıyla istediğiniz pürüzsüzlüğe gelene kadar ezin.