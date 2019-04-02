Tavuklu kereviz yemeği nasıl yapılır? Tavuklu kereviz tarifi

Kereviz mevsiminde yenmesi gereken çok sağlıklı sebzelerden biridir. Çoğu zaman kerevizin yoğun tadı nedeniyle tüketmesi zor hale gelebilir. Özellikle çocuklar kerevizi ayırt etmek ister. İşte kereviz tadını çok hafifleten ve güzel bir tavuk aromasıyla lezzetlendiren bu yemek tarifini mutlaka not alıp denemelisiniz. İşte tavuklu kereviz yemeği tarifi...

Tavuklu kereviz yemeği malzemeleri

200 gr kuşbaşı tavuk eti

1 orta büyüklükte kereviz

2 adet havuç

2 adet patates

1 limon

1 yemek kaşığı un

sıvıyağ

1 yemek kaşığı domates salçası

tuz

Tavuklu kereviz yemeği nasıl yapılır?

Kereviz soyuldaktan sonra küp küp doğranır. Bir kase içerisine bir miktar su koyularak 1 limonun suyu sıkılır. Doğranan kerevizler limonlu suyun içerisine koyulur ve 30 dakika bekletilir.

Havuçlar küp veya yuvarlak dilim halinde doğranır. Patatesler soyulup küp küp doğranır. Tencereye sıvıyağ konur. Salça eklenir. Tavuklar ilave edilerek 5 dakika kavrulur. Üzerine kaynar su eklenir. Tavuklar 15 dakika kaynatılır.

Kaynayan tavuklu suya kerevizler, patates ve havuçlar ilave edilir. Kerevizin beklediği su atılmamalı. Bu limonlu suya un ilave edilerek çırpılır. Ve karışım kaynayan yemeğe eklenir. Sebzeler yumuşayana dek pişirilir. Tuz atılır. AFİYET OLSUN.