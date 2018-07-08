Tavuklu çökertme kebabı nasıl yapılır?

MALZEMELER:

3 yarım parça tavuk göğüs eti

MARİNE İÇİN:

1 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 küçük rendelenmiş soğan

PATATES KIZARTMASI İÇİN:

4-5 adet patates

Sıvı yağ

Tuz

YOĞURT SOS İÇİN:

1 kâse yoğurt

1-2 diş ezilmiş sarımsak

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

2-3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

NASIL YAPILIR?

Tavuklu çökertme kebabı yapımına öncelikle tavuk etini marine etmekle başlıyoruz.

Çökertme kebabı eti nasıl marine edilir?

Bunun için etimizi jülyen olarak tabir ettiğimiz şekilde uzun şeritler halinde kesiyoruz. Genişçe bir kâsede marine için gerekli malzemeleri çırpıyoruz ve yıkayıp süzdüğümüz etlerimizi ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Üzerlerini bir streç film ile örtüp 2 saat kadar mümkünse buzdolabında dinlendiriyoruz.

Diğer taraftan patateslerimizi kibrit çöpü gibi ince uzun kesiyoruz. Bu işlem biraz zahmetli ve sıkıcı gelebilir, dilerseniz daha kalın da yapabilirsiniz ama ince olunca daha çıtır çıtır oluyor. Daha sonra üzerlerine tuz serpip bol kızgın yağda patatesler altın rengi alıncaya ve çıtır çıtır oluncaya kadar kızartıyoruz.

Patates kızartma işlemini ve marine olan tavuk etini pişirme işini aynı anda yapmamız gerekiyor, böylelikle patatesler soğuyup çıtırlığını kaybetmeden veya tavuklarımız soğumadan servis tabağını hazırlamamız daha kolay olur.

Uygun bir tavaya az sıvı yap alıp kızdıralım, etlerimizi ilave edelim, az tuz ekleyelim, her iki tarafları da güzelce kızarıncaya kadar pişirelim.

Artık servis aşamasına geçebiliriz. Tabağın altına patateslerimizden bolca yerleştirelim, üzerine tercihe göre sarımsaklı veya sarımsaksız çırpılmış yoğurdumuzu gezdirelim. Yoğurdun üzerine de tavuk etlerimizi dizelim, son olarak çökertme kebabı sosu olarak tereyağında kızdırdığımız pul biberi hafifçe üstüne gezdirdikten sonra yemeğimiz afiyetle yenmeye hazır.

Afiyet olsun.