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Tavuk tantuni tarifi | Tavuk tantuni nasıl yapılır?

Et ve tavuk ayırımı yapan kişilerin sık sık tercih ettiği bu tarifin püf noktalarını sizler için yazdık. Peki ama tavuk tantuni nasıl yapılır? Tavuk tantuni malzemeleri ve tarifi...

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:19
Tavuk tantuni tarifi | Tavuk tantuni nasıl yapılır?

Et ve tavuk ayırımı yapan kişilerin sık sık tercih ettiği bu tarifin püf noktalarını sizler için yazdık. Peki ama tavuk tantuni nasıl yapılır? Tavuk tantuni malzemeleri ve tarifi...

Et tantuninin yeri bir başkadır fakat denedikten sonra farklı lezzeti ve kokusuyla sizleri mest edecek tavuk tantuniye de bir şans vermelisiniz. Et tantuniye göre oldukça hafif olan bu tarifi sizler için derledik. 

Malzemeler

  • 600 tavuk göğsü
  • Zeytinyağı
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Kırmızı toz biber ve ya pul biber

İçine;

  • 2 adet kuru soğan
  • 2-3 domates
  • Maydanoz, Tuz

Tavuk göğüs eti minik küpler halinde doğrayın.

Derin bir tencereye alın ve  üstünü geçecek kadar su ekleyip haşlayın.

Etler haşlanırken içerisine kleyeceğiniz malzemeleri kesin.

Haşlanan tavukları bir süzge yardımı ile süzün.

Tantuni yapacağınız tavayıı ısıtıp içerisine zeytinyağı ilave edin. Ardından yağın içerisine baharatları ilave edip, porsiyonluk olarak tavukları haşlayın.

Süzerek yağ içerisinden çıkardığınız etleri ekmeğin arasına koyarak, dilediğiniz gibi iç malzemelerini koyabilirisiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 17:19
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