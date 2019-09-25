Tavuk tantuni tarifi | Tavuk tantuni nasıl yapılır?

Et ve tavuk ayırımı yapan kişilerin sık sık tercih ettiği bu tarifin püf noktalarını sizler için yazdık. Peki ama tavuk tantuni nasıl yapılır? Tavuk tantuni malzemeleri ve tarifi...

Et tantuninin yeri bir başkadır fakat denedikten sonra farklı lezzeti ve kokusuyla sizleri mest edecek tavuk tantuniye de bir şans vermelisiniz. Et tantuniye göre oldukça hafif olan bu tarifi sizler için derledik.

Malzemeler

600 tavuk göğsü

Zeytinyağı

Karabiber

Kimyon

Kırmızı toz biber ve ya pul biber

İçine;

2 adet kuru soğan

2-3 domates

Maydanoz, Tuz

Tavuk göğüs eti minik küpler halinde doğrayın.

Derin bir tencereye alın ve üstünü geçecek kadar su ekleyip haşlayın.

Etler haşlanırken içerisine kleyeceğiniz malzemeleri kesin.

Haşlanan tavukları bir süzge yardımı ile süzün.

Tantuni yapacağınız tavayıı ısıtıp içerisine zeytinyağı ilave edin. Ardından yağın içerisine baharatları ilave edip, porsiyonluk olarak tavukları haşlayın.

Süzerek yağ içerisinden çıkardığınız etleri ekmeğin arasına koyarak, dilediğiniz gibi iç malzemelerini koyabilirisiniz.

Şimdiden afiyet olsun...