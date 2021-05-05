Tavuk pirzola tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

10 parça tavuk pirzola, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 3 yemek kaşığı yoğurt, 2 diş rendelenmiş sarımsak

Tavuk pirzola nasıl yapılır?

Öncelikle sosu için gerekli olan yoğurt, baharat ve yağı bir kaseye koyup karıştırmaya başlayın. Üzerine de sarımsakları rendeleyin ve karıştırmaya devam edin.

Tavuk pirzolaları bu yoğurtlu karışıma güzelce ovalayarak bulamanız gerekir. Üstünü streç filmle örtüp buzdolabında 1 saat kadar dinlendirmelisiniz.

Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine, hazırladığınız yoğurtlu tavukları koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika kadar üstleri güzel kızarana kadar pişirmelisiniz. Servis sırasında üstüne ince doğranmış maydanoz koyabilirsiniz. Afiyet olsun…