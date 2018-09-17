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Tavuk etli tart nasıl yapılır?

Tavuk etli tart nasıl yapılır? İşte tavuk etli tart yapmak için yapmanız gerekenler...

17 Eylül 2018 Pazartesi 20:10
Tavuk etli tart nasıl yapılır?

MALZEMELER

Tart hamuru için

250 g un

100 g tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay bardağı su

Üzeri için:

300 g tavuk göğüs eti

1 su bardağı süzme yoğurt

1 çay bardağı mayonez

3 yemek kaşığı hardal

Tuz

Karabiber

1 çay bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Taze biberiye

HAZIRLANIŞI:

Unu geniş bir karıştırma kabına eleyip ortasını havuz gibi açın. Tereyağı, tuz ve suyu katarak kulak memesi kıvamında bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtüp 20 dakika dinlendirin. Üzeri için tavuk göğüs etini haşlayın. Suyunu süzüp tavuk etlerini tel tel olacak şekilde ayırın. Süzme yoğurt, mayonez ve hardalı bir kasede karıştırın. Tavuk etlerini ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. Tavuk etleri sosla iyice özdeşleşene kadar karıştırın. Dinlenen hamuru unlanmış tezgah üzerine alın. Tekrar yoğurun ve bir merdane yardımıyla tart kalıbınızın boyutlarında açın. Hamuru elinizle bastırarak tart kalıbının tabanına yayın. Üzerine çatalla delikler açın. Yağlı kağıt serip bakliyat ilave edin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından alıp üzerine tavuklu harcı yayın. Rendelenmiş parmesan peyniri serpip üzeri kızarıncaya kadar yaklaşık 10 dakika daha pişirin. Taze biberiye ile süsleyerek sıcak servis yapın.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 20:10
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