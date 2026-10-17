Giderayak yalakalığını yaptı

Trump ise hakkındaki tartışmaların yoğunlaşmasının ardından Zacharia'nın "görevden ayrılabileceği" sinyalini vermiş ve "Katie ile az önce görüştüm. Bu iş sana uygun mu dedim? Katie, medya tarafından çok kötü ve son derece haksız bir muamele gördü. O, çok iyi bir insan, gerçekten çok iyi bir insan. Bunları yaşamak zorunda mısın dedim." ifadesini kullanmıştı.