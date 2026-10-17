Giderayak yalakalığını yaptı
Kısa süre önce başladığı görevinden ayrılmaya hazırlandığı teyit edilen Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, dünyanın sinir uçlarıyla oynayan siyonist ABD Başkanı Donald Trump için çalışmanın bir "onur" olduğunu söyledi.
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Kısa süre önce başladığı görevinden ayrılmaya hazırlandığı teyit edilen Beyaz Saray Sözcüsü Katie Zacharia, dünyanın sinir uçlarıyla oynayan siyonist ABD Başkanı Donald Trump için çalışmanın bir "onur" olduğunu söyledi.
Görevinden ayrılmaya hazırlandığı bildirilen Zacharia, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Başkan Trump'ı, "nazik, harika, düşünceli ve çalışkan" olarak tanımlayan Zacharia, "Keşke halkımız onu daha fazla takdir etse. Kimse Amerika'yı onun yaptığı ve yapmaya devam ettiği gibi yeniden büyük yapamaz." ifadelerini kullandı.
Paylaşımına Trump'la Beyaz Saray'daki bir fotoğrafını da iliştiren Zacharia, onunla çalışmanın bir "onur" olduğu değerlendirmesinde bulundu.
AA muhabirinin sorusuna cevap veren bir Beyaz Saray yetkilisi, dün Zacharia'nın görevinden ayrılmaya hazırlandığı yönündeki haberleri "teyit ettiklerini" belirtmişti.
Trump ise hakkındaki tartışmaların yoğunlaşmasının ardından Zacharia'nın "görevden ayrılabileceği" sinyalini vermiş ve "Katie ile az önce görüştüm. Bu iş sana uygun mu dedim? Katie, medya tarafından çok kötü ve son derece haksız bir muamele gördü. O, çok iyi bir insan, gerçekten çok iyi bir insan. Bunları yaşamak zorunda mısın dedim." ifadesini kullanmıştı.
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