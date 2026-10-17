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Çok satan model geri dönüyor! Özellikleri belli oldu!

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Çok satan model geri dönüyor! Özellikleri belli oldu!

ABD'li otomobil devi Stellantis tarafından üretilen Jeep, çok satılan çok satan modeli Renegade'i tekrar piyasaya sunacağını duyurdu.

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Foto - Çok satan model geri dönüyor! Özellikleri belli oldu!

Stellantis bünyesinde yer alan otomobil markası Jeep'in Avrupa Başkanı Xavier Peugeot, pazartesi günü Paris Otomobil Fuarı'nda yaptığı açıklamada markanın 2030'a dek ürün gamını genişletme planı kapsamında en çok satan modeli Renegade'i yeniden piyasaya sunacağını söyledi. Peugeot, yeni Renegade modelinin Jeep'in 2030'a dek sunmayı planladığı altı modelden oluşan ürün gamında yer alacak iki B segmenti SUV'dan daha büyük olanı olacağını da sözlerine ekledi.

#2
Foto - Çok satan model geri dönüyor! Özellikleri belli oldu!

Peugeot ayrıca Jeep'in İkinci Dünya Savaşı sırasında üretilen hafif, dört tekerlekten çekişli Amerikan askeri aracı Willys'i 2030'dan sonra yeniden piyasaya sunmayı da değerlendirdiğini belirtti. Öte yandan Stellantis, Avrupa'da yıllardır gerileyen pazar payı ve zayıf satışların ardından rekabette yeniden güç kazanmayı hedeflediği bir mesajla Paris Otomobil Fuarı'na katılıyor.

#3
Foto - Çok satan model geri dönüyor! Özellikleri belli oldu!

e-Car, Avrupa'ya geliyor Etkinliğin öne çıkan modeli, Citroën'in ikonik 2CV modelini yeniden yorumladığı konsept otomobil olacak. Retro tasarıma sahip konsept, 2028'de piyasaya sürülmesi beklenen ve Avrupa'da üretilecek düşük maliyetli bir elektrikli aracı tanıtıyor. Model, grubun Avrupa için planladığı yeni “e-car” kategorisine yönelik ilk örnek olma özelliğini taşıyor.

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Foto - Çok satan model geri dönüyor! Özellikleri belli oldu!

Fuarda DS7, Fiat Grizzly, Lancia Gamma, Opel Corsa GSE ile Stellantis'in Çinli ortağı Leapmotor'un B03 ve D19 modelleri de ilk kez uluslararası olarak tanıtılacak./ kaynak: gazeteoksijen.com

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