Tavuk döner! Herkes tarafından tercih ediliyor: Ramazan ayı için özel pişirin, tadı nefis! Madalyaları topladı
Tavuğu soslu sevenlerin favorisi olacak bu lezzeti mutlaka evde denemelisiniz. Özellikle Ramazan'da tarifler peş peşe geliyor fakat bu tarif başka! Evde döner hazırlamanın pratikliğini görünce bir daha dışarıda tüketmek istemeyeceksiniz. İşte tarifi
Türk lezzetlerinin vazgeçilmez lezzeti döner, nefis tadıyla herkes tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Tavuk döneri dışarıda tüketmenin yanı sıra aynı tadı ve lezzeti evde de hazırlayabilirsiniz.
Aldığınız tavuğu dönere çevirmek aslında oldukça basit. Dışarıda hazırlanan tavuk dönerler bazı kişiler için yeterince hijyenik veya sağlıklı olmayabiliyor. Evde hazırlayarak güvenli bir şekilde tavuğun keyfini çıkarabilirsiniz.
Malzemeler
- 500 gram tavuk göğsü veya tavuk but
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvıyağ
- 2 diş sarımsak (isteğe bağlı, rendelenmiş)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı limon suyu veya nar ekşisi (isteğe bağlı)
Bu lezzetli tarifi hazırlamak için ilk olarak tavuk etini ince dilimler halinde kesin. Bunun için eti dondurulmuşken kesmek daha iyi olacaktır. Dondurulmuş et çok daha kolay kesilebilir. Bu sayede ince dilimler elde edersiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Türk lezzetlerinin vazgeçilmez lezzeti döner, nefis tadıyla herkes tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Tavuk döneri dışarıda tüketmenin yanı sıra aynı tadı ve lezzeti evde de hazırlayabilirsiniz.
Aldığınız tavuğu dönere çevirmek aslında oldukça basit. Dışarıda hazırlanan tavuk dönerler bazı kişiler için yeterince hijyenik veya sağlıklı olmayabiliyor. Evde hazırlayarak güvenli bir şekilde tavuğun keyfini çıkarabilirsiniz.
Malzemeler
- 500 gram tavuk göğsü veya tavuk but
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvıyağ
- 2 diş sarımsak (isteğe bağlı, rendelenmiş)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı limon suyu veya nar ekşisi (isteğe bağlı)
Bu lezzetli tarifi hazırlamak için ilk olarak tavuk etini ince dilimler halinde kesin. Bunun için eti dondurulmuşken kesmek daha iyi olacaktır. Dondurulmuş et çok daha kolay kesilebilir. Bu sayede ince dilimler elde edersiniz.
Bir kabın içerisinde yoğurt, zeytinyağı veya sıvıyağ, rendelenmiş sarımsak, karabiber, kimyon, toz kırmızı biber, pul biber, tuz ve isteğe bağlı olarak limon suyu veya nar ekşisi ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.
Hazırladığınız sos ve tavuğu marine etmek için tavuk dilimlerini karışıma ekleyip harmanlayın. Etin sosu iyice çekmesi için ise 2-3 saat veya bir gece buzdolabında dinlendirin.
Tavuk dilimlerini bir şişe geçirin veya düz bir tepsiye yayarak fırına atın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında veya ızgarada altın rengi olana kadar pişirmeniz gerekiyor. Aralıklı olarak çevirirseniz eşit şekilde pişecektir. Ardından servis edebilirsiniz.
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