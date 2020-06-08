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Aktüel

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 18:11:35 -
Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı - Harmancık Karayolu 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Ali Ç. idaresindeki 43 HP 767 plakalı araç, yoldan çıkarak takla attı.


Kazada, araç sürücüsü Mustafa Ali Ç. yaralandı.


Yaralı sürücü 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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