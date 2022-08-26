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Yerel Tavşanlı'da şüpheli ölüm
Yerel

Tavşanlı'da şüpheli ölüm

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 41 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-26 10:54:00 -
Tavşanlı'da şüpheli ölüm

Olay, Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Tavşanlı ilçesine iş için geldiği öğrenilen İbrahim Oğuz'dan yakınları haber alamadı. Yakın arkadaşları ve apartmandaki komşuları polisi arayıp haber alamadıkları İbrahim Oğuz için yardım istedi. Kapıyı çilingirle açarak içeri giren polis, Oğuz'u ölü buldu. Kalp hastası olduğu öğrenilen İbrahim Oğuz'un cenazesi, savcılık incelemesi sonucu ailesine teslim edildi.
Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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