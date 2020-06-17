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Aktüel

Tavşanlı’da otomobilden uyuşturucu çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma tarafından durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 21:40:29 -
Tavşanlı’da otomobilden uyuşturucu çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma tarafından durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Tavşanlı-Kütahya Karayolu Örenköy mevkiinde durdurulan bir otomobilin içinde bulunan E. A. (27) ve A. K. (24 ) isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada aracın sol kapı gözünde kâğıda sarılı halde yaklaşık 5 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Gözaltına alınan E. A. ve A. K. isimli şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şahıslara ayrıca Tavşanlı Trafik Timi tarafından cezai işlem uygulandı.

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