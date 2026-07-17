Basit bir yöntem ile: Haftalarca taze ve sulu kalan domateslerin sırrı açıklandı!
Haftalarca taze ve sulu kalan domateslerin sırrı belli oldu... Taze kalmamasına neden olan ayrıntıları göz ardı edebilirsiniz.
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Haftalarca taze ve sulu kalan domateslerin sırrı belli oldu... Taze kalmamasına neden olan ayrıntıları göz ardı edebilirsiniz.
Yaz aylarında en sık tüketilen sebzelerden biri olarak mutfaklarımızda yer alan domatesler, yanlış saklama koşulları nedeniyle kısa sürede yumuşayabiliyor. Ancak gıda uzmanlarının altını çizerek önerdiği basit bir saklama yöntemi ile domateslerin uzun süre boyunca tazeliğini korumasını sağlayabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar…
Gıda uzmanları tarafından özellikle tam olgunlaşmış domateslerin sap kısmı alta gelecek şekilde, yanı ters çevrilerek saklanması öneriliyor.
Bu yöntem, domatesin sap bölümünden hava girişini azaltarak nem kaybının yavaşlamasını ve yumuşama süresinin gecikmesini sağlayabiliyor.
Domatesin en hassas noktalarından biri olan sap kısmından içeri giren hava ve bakteriler, meyvenin daha hızlı yumuşamasına neden olabiliyor.
Domatesi sap kısmı alta gelecek şekilde düz bir zemin üzerine yerleştirmek ise bu riskin azalmasına etki edebiliyor.
Ayrıca domateslerin üst üste dizilmemesi ve ezilmeyecek şekilde tek sıra haline saklanması da tazeliğin korunmasına katkı sağlayabiliyor.
Uzmanlar, tam olgunlaşmamış domateslerin oda sıcaklığında muhafaza edilmesini tavsiye ediyor. Düşük sıcaklık, domatesin doğal olgunlaşma sürecini yavaşlatırken aroma ve lezzetinde de olumsuz değişklikler olmasına neden olabiliyor.
Domates tamamen olgunlaştıktan sonra kısa süreli saklama gerekiyorsa buzdolabına koymak doğru bir tercih olabilir. Ancak tüketmeden önce bir süre oda sıcaklığında bekletilmesi, aromasını ve dokusunu yeniden kazanmasına yardımcı olabiliyor.
Doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilen domatesler ise hem lezzetini hem de tazeliğini daha uzun süre koruyabiliyor.
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