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Basit bir yöntem ile: Haftalarca taze ve sulu kalan domateslerin sırrı açıklandı!

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Basit bir yöntem ile: Haftalarca taze ve sulu kalan domateslerin sırrı açıklandı!

Haftalarca taze ve sulu kalan domateslerin sırrı belli oldu... Taze kalmamasına neden olan ayrıntıları göz ardı edebilirsiniz.

#1
Foto - Basit bir yöntem ile: Haftalarca taze ve sulu kalan domateslerin sırrı açıklandı!

Yaz aylarında en sık tüketilen sebzelerden biri olarak mutfaklarımızda yer alan domatesler, yanlış saklama koşulları nedeniyle kısa sürede yumuşayabiliyor. Ancak gıda uzmanlarının altını çizerek önerdiği basit bir saklama yöntemi ile domateslerin uzun süre boyunca tazeliğini korumasını sağlayabilirsiniz. Nasıl mı? İşte detaylar…

#2
Foto - Basit bir yöntem ile: Haftalarca taze ve sulu kalan domateslerin sırrı açıklandı!

Gıda uzmanları tarafından özellikle tam olgunlaşmış domateslerin sap kısmı alta gelecek şekilde, yanı ters çevrilerek saklanması öneriliyor.

#3
Foto - Basit bir yöntem ile: Haftalarca taze ve sulu kalan domateslerin sırrı açıklandı!

Bu yöntem, domatesin sap bölümünden hava girişini azaltarak nem kaybının yavaşlamasını ve yumuşama süresinin gecikmesini sağlayabiliyor.

#4
Foto - Basit bir yöntem ile: Haftalarca taze ve sulu kalan domateslerin sırrı açıklandı!

Domatesin en hassas noktalarından biri olan sap kısmından içeri giren hava ve bakteriler, meyvenin daha hızlı yumuşamasına neden olabiliyor.

#5
Foto - Basit bir yöntem ile: Haftalarca taze ve sulu kalan domateslerin sırrı açıklandı!

Domatesi sap kısmı alta gelecek şekilde düz bir zemin üzerine yerleştirmek ise bu riskin azalmasına etki edebiliyor.

#6
Foto - Basit bir yöntem ile: Haftalarca taze ve sulu kalan domateslerin sırrı açıklandı!

Ayrıca domateslerin üst üste dizilmemesi ve ezilmeyecek şekilde tek sıra haline saklanması da tazeliğin korunmasına katkı sağlayabiliyor.

#7
Foto - Basit bir yöntem ile: Haftalarca taze ve sulu kalan domateslerin sırrı açıklandı!

Uzmanlar, tam olgunlaşmamış domateslerin oda sıcaklığında muhafaza edilmesini tavsiye ediyor. Düşük sıcaklık, domatesin doğal olgunlaşma sürecini yavaşlatırken aroma ve lezzetinde de olumsuz değişklikler olmasına neden olabiliyor.

#8
Foto - Basit bir yöntem ile: Haftalarca taze ve sulu kalan domateslerin sırrı açıklandı!

Domates tamamen olgunlaştıktan sonra kısa süreli saklama gerekiyorsa buzdolabına koymak doğru bir tercih olabilir. Ancak tüketmeden önce bir süre oda sıcaklığında bekletilmesi, aromasını ve dokusunu yeniden kazanmasına yardımcı olabiliyor.

#9
Foto - Basit bir yöntem ile: Haftalarca taze ve sulu kalan domateslerin sırrı açıklandı!

Doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilen domatesler ise hem lezzetini hem de tazeliğini daha uzun süre koruyabiliyor.

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