  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürülüğü’nce, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan 44 milli park ve 249 tabiat parkı arasında yer alan Tavşanburnu Tabiat Parkı ziyarete açıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:45:41 -
Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürülüğü’nce, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan 44 milli park ve 249 tabiat parkı arasında yer alan Tavşanburnu Tabiat Parkı ziyarete açıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürülüğü ekiplerince sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak yeniden düzenlenen Tavşanburnu Tabiat Parkı, tüm güzelliği ile uzun süredir evde kalan vatandaşlara hizmet verecek. Korona virüs nedeniyle uzun süredir dışarıya çıkamayan ve evlerinde kalan vatandaşların, yasağın kalktığı 1 Haziran günü, Aydın’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle evlerinden çıkamadı.


Görevliler, vatandaşların herhangi bir aksilik yaşamadan doğa ile iç içe olan tabiat parklarında hoşça vakit geçirebilmeleri için her türlü tedbir alındı. Sosyal mesafe kuralı doğrultusunda yeniden düzenlenen piknik üniteleri ile birlikte ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemi yapılarak halkın ziyaretine açılan Tavşanburnu Tabiat Parkı da ziyaretçilerini beklemeye başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı