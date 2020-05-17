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Tavşan ile oyunlar oynayarak, türkü söylediler

İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, günler sonra yeniden sokağa çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 14:48:22 -
Tavşan ile oyunlar oynayarak, türkü söylediler

İstanbul’da korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, günler sonra yeniden sokağa çıktı. Parkta ’Sancak’ isimli tavşan ile oynayan yaşlı vatandaşlar, türküler eşliğinde duygusal anlar yaşadı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ve meteoroloji tahminlerinin de hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların bugün dışarı çıkma saatleri 12.00-18.00 saatleri arasında değiştirildi. Saatler 12.00’yi gösterdiğinde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar maske takıp sosyal mesafeyi koruyarak dışarı çıktı. İstanbul’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sıcak havaya rağmen dışarı çıkıp gölgelik alanlarda zaman geçirdi. Parkta yaşayan ’Sancak’ isimli tavşan ile oyunlar oynayan yaşlılar türküler söyleyerek keyifli dakikalar yaşadı. Günler sonra bir araya gelen yaşlı vatandaşlar türküler söyleyince, duygusal anlar yaşandı.


65 yaş üstü emekli Hasan Sumaktaş, "Komşularımız ile bir araya geldik. Hepsinden Allah razı olsun. Allah vatanımıza, milletimize, devletimize kolaylıklar versin. Komşularımın morali düzelsin diye türküler okuyorum. Aşık Veysel’den, Aşık Mahsuni’den, Aşık Daimi’den türküler okuyorum. Yerimiz serin, güzel, kucağımda tavşan var. Bugün burada çok mutluyuz" diye konuştu.

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