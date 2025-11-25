Tavşan çiftliği açtı, şimdi paraya para demiyor!

Fransa’nın güneyinde yaşayan 41 yaşındaki girişimci Lucien Morel, hobi olarak başladığı tavşan yetiştiriciliğini kısa sürede kârlı bir işe dönüştürerek ülke gündemine oturdu. Morel’in küçük bir arazi üzerinde kurduğu tavşan çiftliği, bir yıl içinde büyüyerek bölgenin en çok kazandıran alternatif hayvancılık işletmelerinden biri hâline geldi.

Morel, pandemiden sonra şehirden uzaklaşıp doğayla iç içe bir yaşam kurmak için Marsilya yakınlarındaki Aubagne bölgesine taşındı. Kendi tüketimi için birkaç tavşanla başlayan serüven, kısa sürede hem restoranların hem de yerel marketlerin yoğun talebiyle büyüdü.

Bugün çiftlikte yılda 3 bini aşkın tavşan yetiştiriliyor. Ürünler, yüksek proteinli et talebinin artmasıyla özellikle gastronomi restoranları tarafından tercih ediliyor. Morel ayrıca tavşan derisi, doğal gübre ve evcil tavşan satışından da gelir elde ederek işletmesini çeşitlendirdi.

Girişimci, beklenmedik başarısını şöyle anlattı:

“Başta küçük bir gelir olur diye düşünmüştüm. Şimdi siparişlere yetişemiyorum. Ekibi büyütmek zorunda kaldım.”

Aubagne Belediye Başkanı da çiftliği örnek proje olarak göstererek, bölgedeki kırsal üretimin canlanmasında Morel’in rolünün büyük olduğunu vurguladı.

Tavşan çiftliği, hem yerel ekonomiye katkısı hem de alternatif hayvancılık modeli olarak kısa sürede geniş çaplı bir ilgi çekmiş durumda.