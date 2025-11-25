Venezuela'dan ABD'ye rest! 'Geleceği varsa...'

Venezüella hükümeti, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun Soles Karteli’ni “terör örgütü” ilan etme girişimini kesin bir dille reddetti. Hükümet, bu hamlenin başarısız olacağını vurgularken, halkın barış ve ulusal birliğini korumaya devam edeceğini açıkladı.

Venezuela hükümeti, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun Soles Karteli’ni “terör örgütü” olarak nitelendiren açıklamasına sert tepki gösterdi. Hükümet, ABD’nin bu girişimini “aşağılık ve korkakça bir yalan” olarak nitelendirirken, müdahaleyi reddettiğini duyurdu.

ABD’NİN YENİ HAMLESİ “BAŞARISIZ OLACAK”

Venezüella yönetimi, ABD’nin rejim değiştirme politikalarının klasik bir örneği olarak nitelendirdiği bu yeni girişimin, geçmişteki saldırılar gibi başarısız olacağını vurguladı. Hükümet, bu tür iftiralara yanıt vermek için zaman kaybetmenin akıl dışı olduğunu belirtti.

HALK BİRLİĞİ VE ULUSAL DAYANIŞMA VURGUSU

Venezuela hükümeti, halkın her zamankinden daha birleşik olduğunu ve ulusal yaşamın tüm alanlarında Noel kutlamalarına doğru ilerlediğini ifade etti. Hükümet, polis ve askerlerin de desteğiyle barışı ve Cumhuriyet’in çıkarlarını korumaya devam edeceklerini açıkladı.

ABD’YE ÇAĞRI: POLİTİKAYI DÜZELTİN

Venezuela, ABD hükümetini, Karayip halklarının kalkınmasını etkileyen ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye katkı sağlamayan saldırgan politikasını düzeltmeye çağırdı. Hükümet, bu politikanın ABD halkı tarafından da güçlü şekilde reddedildiğini belirtti.

SIMÓN BOLİVAR’DAN İLHAMLA BARIŞ MESAJI

Hükümet, Libertador Simón Bolivar’ın mirasına atıfta bulunarak, barışın halkın limanı, ödülü ve en değerli varlığı olduğunu vurguladı. Bu mesaj, Venezuela’nın ulusal birliğini ve barış tutkusunu simgeleyen güçlü bir duruş olarak sunuldu.