Fenerbahçe - Ferençvaroş maçının hakemi açıklandı
Spor

Fenerbahçe - Ferençvaroş maçının hakemi açıklandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe - Ferençvaroş maçının hakemi açıklandı

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Fenerbahçe’nin, Macaristan ekibi Ferençvaroş'u konuk edeceği müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos düdük çalacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Macaristan temsilcisi Ferençvaroş ile 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakada İspanya Futbol Federasyonu’nda Ricardo de Burgos düdük çalacak. Burgos’un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR’da ise Daniel Trujillo Suarez oturacak

