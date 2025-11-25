  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına gözlerini kapatan sol-sağ ittifakı!

Erdoğan Gazze için sahnede! İsrail medyası şaşkın

Kılıçdaroğlu “linç kampanyası”na yanıt verdi: “İddianameler ortada, ne söylememi bekliyorlar ki”

FETÖ-CHP arasındaki sanal ittifak... CHP’nin ipi FETÖ’nün elinde

Beykoz’da makas dehşeti: Hızla şerit değiştiren otomobil kamyonete çarptı, araç takla attı

Diyarbakır'daki kafeler Camilerden rahatsız! Yok mu hepsine kilit vuracak babayiğit?

Beyaz Saray duyurdu: Cenevre’den kritik eşik aşıldı: İşte savaşın kaderini belirleyecek o karar

İBB soruşturmasında dengeler değişti! Başsavcı gürlek: “çıta o anda kırıldı”

Laga lugayı bırak Sayıştay raporuna bak

İşbirliği gücümüze güç katacak
Ekonomi Filistin ekonomisinde çöküş: 22 yıl çöp oldu!
Ekonomi

Filistin ekonomisinde çöküş: 22 yıl çöp oldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Filistin ekonomisinde çöküş: 22 yıl çöp oldu!

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı (UNCTAD) tarafından yayınlanan bir rapora göre, iki yıllık Gazze savaşı ve uygulanan ekonomik kısıtlamalar, Filistin ekonomisinde benzeri görülmemiş bir çöküşe yol açtı ve on yıllara yayılan ekonomik gelişimi sildi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı (UNCTAD) tarafından yayınlanan bir rapora göre, iki yıllık Gazze savaşı ve uygulanan ekonomik kısıtlamalar, Filistin ekonomisinde benzeri görülmemiş bir çöküşe yol açtı ve on yıllara yayılan ekonomik gelişimi sildi.

UNCTAD raporu, altyapı, üretim varlıkları ve kamu hizmetlerindeki kapsamlı hasarın "işgal altındaki Filistin topraklarında onlarca yıllık sosyoekonomik ilerlemeyi tersine çevirdiğini" belirtti.

22 yıllık kayıp: Rapor, Filistin'in kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın geçen yıl sonu itibarıyla 2003 seviyesine geri döndüğünü ve böylece 22 yıllık kalkınma ilerlemesinin yok edildiğini ortaya koydu. Ortaya çıkan bu ekonomik krizin, 1960 yılından bu yana dünya çapında yaşanan en kötü on kriz arasında yer aldığı vurgulandı.

Gazze'de on yıllar sürecek iyileşme: Soykırımcı İsrail ile Hamas arasındaki iki yıllık çatışmanın ardından Gazze'deki hasarın boyutunun, bölgenin kapsamlı uluslararası yardıma bağımlı olacağı anlamına geldiği ve iyileşmenin onlarca yıl sürebileceği kaydedildi.

Batı Şeria'da da rekor düşüş: Rapora göre, Batı Şeria da hareket ve erişim kısıtlamaları ile ekonominin tüm sektörlerindeki fırsat kayıpları nedeniyle kayıtlara geçen en şiddetli daralmayı yaşıyor.

UNCTAD, bu durumun Filistin halkının yaşam standartları ve temel hizmetlere erişimi üzerinde derin ve uzun vadeli olumsuz etkileri olacağı konusunda uyardı.

Daily Ummah

Gazze'de su baskınları uyarısı!
Gazze'de su baskınları uyarısı!

Dünya

Gazze'de su baskınları uyarısı!

Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?
Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?

Dünya

Tony Blair’in Ramallah teması: Gazze’nin geleceğine dair kritik sinyal mi?

Sarıyer’de 300’den fazla esnaf bir günlük kazancını Gazze’ye bağışlıyor
Sarıyer’de 300’den fazla esnaf bir günlük kazancını Gazze’ye bağışlıyor

Aktüel

Sarıyer’de 300’den fazla esnaf bir günlük kazancını Gazze’ye bağışlıyor

Erdoğan Gazze için sahnede! İsrail medyası şaşkın
Erdoğan Gazze için sahnede! İsrail medyası şaşkın

Gündem

Erdoğan Gazze için sahnede! İsrail medyası şaşkın

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23