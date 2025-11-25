Filistin ekonomisinde çöküş: 22 yıl çöp oldu!

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı (UNCTAD) tarafından yayınlanan bir rapora göre, iki yıllık Gazze savaşı ve uygulanan ekonomik kısıtlamalar, Filistin ekonomisinde benzeri görülmemiş bir çöküşe yol açtı ve on yıllara yayılan ekonomik gelişimi sildi.

UNCTAD raporu, altyapı, üretim varlıkları ve kamu hizmetlerindeki kapsamlı hasarın "işgal altındaki Filistin topraklarında onlarca yıllık sosyoekonomik ilerlemeyi tersine çevirdiğini" belirtti.

22 yıllık kayıp: Rapor, Filistin'in kişi başına düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın geçen yıl sonu itibarıyla 2003 seviyesine geri döndüğünü ve böylece 22 yıllık kalkınma ilerlemesinin yok edildiğini ortaya koydu. Ortaya çıkan bu ekonomik krizin, 1960 yılından bu yana dünya çapında yaşanan en kötü on kriz arasında yer aldığı vurgulandı.

Gazze'de on yıllar sürecek iyileşme: Soykırımcı İsrail ile Hamas arasındaki iki yıllık çatışmanın ardından Gazze'deki hasarın boyutunun, bölgenin kapsamlı uluslararası yardıma bağımlı olacağı anlamına geldiği ve iyileşmenin onlarca yıl sürebileceği kaydedildi.

Batı Şeria'da da rekor düşüş: Rapora göre, Batı Şeria da hareket ve erişim kısıtlamaları ile ekonominin tüm sektörlerindeki fırsat kayıpları nedeniyle kayıtlara geçen en şiddetli daralmayı yaşıyor.

UNCTAD, bu durumun Filistin halkının yaşam standartları ve temel hizmetlere erişimi üzerinde derin ve uzun vadeli olumsuz etkileri olacağı konusunda uyardı.

Daily Ummah