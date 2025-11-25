  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel Yıllardır çözülmüyor! İzmir'de kentsel dönüşüm mağdurlarından CHP'ye tepki!
Yerel

Yıllardır çözülmüyor! İzmir'de kentsel dönüşüm mağdurlarından CHP'ye tepki!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yıllardır çözülmüyor! İzmir'de kentsel dönüşüm mağdurlarından CHP'ye tepki!

İzmir'de 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin çözüme kavuşmaması nedeniyle mağdur olan hak sahipleri kira desteğinin artırılmasını istedi. Siyasi partilerle görüşen mağdurlar CHP'nin randevu taleplerine dönüş yapmamasına tepki gösterdi.

İzmir'de 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin çözüme kavuşmaması nedeniyle mağdur olan hak sahipleri kira desteğinin artırılmasını istedi. Siyasi partilerle görüşen mağdurlar CHP'nin randevu taleplerine dönüş yapmamasına tepki gösterdi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, kira destek bedellerinin günün koşullarına göre artırılması için İzmir'deki siyasi partileri ziyaret ederek destek talebinde bulunduklarını belirtti.

Artan kiralar karşısında mevcut 12 bin liralık kira desteğinin yetersiz kaldığını, bu rakamın 25 bin liraya çıkarılmasını istediklerini ifade eden Uslu, AK Parti, MHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi ve Vatan Partisi'ni ziyaret ettiklerini kaydetti.

 

Uslu, CHP'den randevu taleplerine dönüş olmadığına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"CHP'nin yeni İzmir İl Başkanı'ndan randevu talep etmemize rağmen günlerdir dönüş yapılmadı. Hak sahipleri olarak bu tutumu, yıllardır çözülemeyen sorunlarımızın merkezinde yer alan bu işin baş mimarı olan CHP ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin bağlı olduğu siyasi partiden en azından dinleme nezaketi beklerdik ancak maalesef kapılar bize yine kapalı kaldı."

AK Partili Ayhan Gider: CHP terörün bitmesini istemiyor
AK Partili Ayhan Gider: CHP terörün bitmesini istemiyor

Siyaset

AK Partili Ayhan Gider: CHP terörün bitmesini istemiyor

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu
Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu

Gündem

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu

CHP'li belediyeden çevre felaketi! Turizm cenneti günlerdir pisliğe teslim
CHP'li belediyeden çevre felaketi! Turizm cenneti günlerdir pisliğe teslim

Gündem

CHP'li belediyeden çevre felaketi! Turizm cenneti günlerdir pisliğe teslim

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

......

İnsan hakkwttigiyke yonetiliriz eee yıllardır CHP ye oy atarsanız .....

Talib Agbi

Yanlis Secim yaptilar, ceksin cezalarini bu CeHaPe'liler. Sinknti yok CHP her birinin eline bir Atatürk Heykeli verirler ve herbiri süt Liman olurlar. :))))))
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23