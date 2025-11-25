Birdal Kaymaz cinayetinde babadan yürek yakan feryat: Oğlumu yan sokaktan çıkıp katlettiler

‘22 GÜNDÜR KATİL BULUNAMADI’ Birdal Kaymaz’ın babası Cemal Kaymaz, 22 gündür şüphelilerin yakalanmadığını belirterek, “Oğlum 4 Kasım’da akşam saatlerinde evin önünde kardeşi, annesi ve benim yanımda katledildi. Bir an önce bu katillerin bulunmasını istiyoruz. Maskeli 4 kişi yan sokaktan çıkıp oğlumu katletti. Kim olduklarını da bilmiyoruz. Faili meçhul bir cinayete kurban gitmesini istemiyoruz. Başka canlar yanmasın. Katillerin bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz. 22 gündür herhangi bir katil bulunamadı. Çocuğumun herhangi bir husumeti yoktu. Ben o sırada bakkal dükkanımdaydım ve korkudan dışarı çıkamadım. Onlar kaçtıktan sonra oğlumu yan çevirdim ve oğlumun öldüğünü gördüm” diye konuştu.