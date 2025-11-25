  • İSTANBUL
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Birdal Kaymaz cinayetinde babadan yürek yakan feryat: Oğlumu yan sokaktan çıkıp katlettiler

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Birdal Kaymaz cinayetinde babadan yürek yakan feryat: Oğlumu yan sokaktan çıkıp katlettiler

Diyarbakır Bağlar’da, Birdal Kaymaz (26), evlerinin altındaki bakkalın önünde annesi, babası ve kardeşiyle otururken, yan sokaktan çıkan yüzü maskeli 4 şüpheli tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın üzerinden 22 gün geçmesine rağmen katillerin bulunamamasına isyan eden baba Cemal Kaymaz, "Maskeli 4 kişi yan sokaktan çıkıp oğlumu katletti. Faili meçhul bir cinayete kurban gitmesini istemiyoruz," dedi.

#1
Foto - Birdal Kaymaz cinayetinde babadan yürek yakan feryat: Oğlumu yan sokaktan çıkıp katlettiler

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi’nde 4 Kasım akşamı yaşanan korkunç cinayet, tüm aileyi yasa boğdu. Araba alım satımıyla uğraşan Birdal Kaymaz (26), evlerinin alt katında işlettikleri bakkalın önünde annesi, babası ve kardeşiyle sohbet ederken, yan sokaktan çıkan yüzü maskeli 4 şüpheli tarafından tabancayla vuruldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Kaymaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma devam ederken, cinayetin üzerinden 22 gün geçmesine rağmen şüphelilerin yakalanamaması, ailenin adalete olan beklentisini artırdı.

#2
Foto - Birdal Kaymaz cinayetinde babadan yürek yakan feryat: Oğlumu yan sokaktan çıkıp katlettiler

Olay, 4 Kasım akşamı, Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi 140’ıncı Sokak’ta meydana geldi. Araba alım satımıyla uğraşan Birdal Kaymaz’a, annesi, babası ve kardeşiyle evlerinin alt katında işlettikleri bakkalın önünde otururken, yan sokaktan çıkan maskeli 4 şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Birdal Kaymaz cinayetinde babadan yürek yakan feryat: Oğlumu yan sokaktan çıkıp katlettiler

Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kaymaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunlar çevredeki bir kadın kuaförüne de isabet etti. Birdal Kaymaz’ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Çınar ilçesi kırsal Toraman Mahallesi’nde toprağa verildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma sürerken, Kaymaz’dan geriye, akrabasının düğününde çektiği halay görüntüleri kaldı.

#4
Foto - Birdal Kaymaz cinayetinde babadan yürek yakan feryat: Oğlumu yan sokaktan çıkıp katlettiler

‘22 GÜNDÜR KATİL BULUNAMADI’ Birdal Kaymaz’ın babası Cemal Kaymaz, 22 gündür şüphelilerin yakalanmadığını belirterek, “Oğlum 4 Kasım’da akşam saatlerinde evin önünde kardeşi, annesi ve benim yanımda katledildi. Bir an önce bu katillerin bulunmasını istiyoruz. Maskeli 4 kişi yan sokaktan çıkıp oğlumu katletti. Kim olduklarını da bilmiyoruz. Faili meçhul bir cinayete kurban gitmesini istemiyoruz. Başka canlar yanmasın. Katillerin bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz. 22 gündür herhangi bir katil bulunamadı. Çocuğumun herhangi bir husumeti yoktu. Ben o sırada bakkal dükkanımdaydım ve korkudan dışarı çıkamadım. Onlar kaçtıktan sonra oğlumu yan çevirdim ve oğlumun öldüğünü gördüm” diye konuştu.

