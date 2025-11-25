Haber Merkezi Giriş Tarihi: Birdal Kaymaz cinayetinde babadan yürek yakan feryat: Oğlumu yan sokaktan çıkıp katlettiler
Diyarbakır Bağlar’da, Birdal Kaymaz (26), evlerinin altındaki bakkalın önünde annesi, babası ve kardeşiyle otururken, yan sokaktan çıkan yüzü maskeli 4 şüpheli tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın üzerinden 22 gün geçmesine rağmen katillerin bulunamamasına isyan eden baba Cemal Kaymaz, "Maskeli 4 kişi yan sokaktan çıkıp oğlumu katletti. Faili meçhul bir cinayete kurban gitmesini istemiyoruz," dedi.