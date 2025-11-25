Haber Merkezi Giriş Tarihi: Damla Korkmaz’ı darbeden saldırgana 3 yıl 8 ay hapis: Sokak ortasında taciz edip dövmüştü
Samsun'da sokak ortasında Damla Korkmaz'ı (32) sözlü taciz edip ardından darbettiği gerekçesiyle yargılanan Sinan Aladağ (30) hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme, Aladağ'ı 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 8 ay, 'Cinsel taciz' suçundan ise 1 yıl hapis cezasına mahkum ederek toplam 3 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Saldırı sonucu yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 günlük tedavi görmüştü. Sanık hakkında daha önce de aynı suçlardan kaydı olduğu için tekerrür hükümleri uygulanacak.