  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
6
Yeniakit Publisher
Damla Korkmaz’ı darbeden saldırgana 3 yıl 8 ay hapis: Sokak ortasında taciz edip dövmüştü

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Damla Korkmaz’ı darbeden saldırgana 3 yıl 8 ay hapis: Sokak ortasında taciz edip dövmüştü

Samsun'da sokak ortasında Damla Korkmaz'ı (32) sözlü taciz edip ardından darbettiği gerekçesiyle yargılanan Sinan Aladağ (30) hakkındaki karar açıklandı. Mahkeme, Aladağ'ı 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 8 ay, 'Cinsel taciz' suçundan ise 1 yıl hapis cezasına mahkum ederek toplam 3 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Saldırı sonucu yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 günlük tedavi görmüştü. Sanık hakkında daha önce de aynı suçlardan kaydı olduğu için tekerrür hükümleri uygulanacak.

#1
Foto - Damla Korkmaz’ı darbeden saldırgana 3 yıl 8 ay hapis: Sokak ortasında taciz edip dövmüştü

Samsun'un Atakum ilçesinde 5 Mart'ta meydana gelen ve kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili yargılama sonuçlandı. Atakent Mahallesi'nde yolda yürüyen Damla Korkmaz (32)'ı önce sözlü taciz eden, ardından kendisine cevap vermeyen kadını darbettiği iddiasıyla yargılanan Sinan Aladağ (30) hakkındaki karar duruşması bugün görüldü. Korkmaz, saldırı sonucu yüzünde iki kırık oluşması nedeniyle hastanede ameliyat edilmiş ve yüzüne platin takılmıştı.

#2
Foto - Damla Korkmaz’ı darbeden saldırgana 3 yıl 8 ay hapis: Sokak ortasında taciz edip dövmüştü

Olay, 5 Mart'ta Atakent Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; yolda yürüyen Damla Korkmaz, Sinan Aladağ’ın sözlü tacizine uğradı. Aladağ, ardından kendisine cevap vermeyen Korkmaz'ı darbetti. Korkmaz, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Damla Korkmaz'ın darp sonucu yüzünde 2 kırık oluştuğu belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, 7 Mart'ta Sinan Aladağ'ı yakaladı. 12 suç kaydı olan şüpheli, tutuklandı. Damla Korkmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü’nde ameliyat edildi. Yüzüne platin takılan Korkmaz, 8 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

#3
Foto - Damla Korkmaz’ı darbeden saldırgana 3 yıl 8 ay hapis: Sokak ortasında taciz edip dövmüştü

ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEDE Çarşamba Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün, Samsun 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunduğu raporda, "Şahsın yapılan muayenesinde, darp sonucu yüzünde çok sayıda kırık oluştuğunu, hastanede sol yanak kemiklerine platin takıldığını, şu an katı gıda tüketemediğini, tükettiğinde çenesinde ağrı olduğunu, ağzını tam açamadığını ifade etti. Harici muayenede, travmatik lezyona rastlanmadı. Mevcut tıbbi belgelerde tanımlanan bulgular ve şube müdürlüğümüzde yapılan muayenede elde edilen bulgular kapsamında kişide meydana gelen yaralanmanın 'yüzde sabit iz' niteliğinde olmadığını bildirir rapordur" ifadelerine yer verildi.

#4
Foto - Damla Korkmaz’ı darbeden saldırgana 3 yıl 8 ay hapis: Sokak ortasında taciz edip dövmüştü

SANIĞA TAHLİYE Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame sonrası Sinan Aladağ hakkında 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Hakaret', 'Cinsel taciz' ve 'Kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında sanık Aladağ, "Amacım sadece adres sormaktı. Mağdurun bana vurması sebebiyle refleks olarak vurdum, kendisinden özür diliyorum, çok pişmanım" dedi. Mahkeme, sanığın suçunu samimi şekilde ikrar ettiği ve karartılması muhtemel herhangi bir delil olmadığı gerekçesiyle Aladağ'ın tahliyesine karar verdi.

#5
Foto - Damla Korkmaz’ı darbeden saldırgana 3 yıl 8 ay hapis: Sokak ortasında taciz edip dövmüştü

SAVCI MÜTALAA VERDİ 11 Kasım'da görülen duruşmaya; başka suçtan tutuklanan Sinan Aladağ, SEGBİS ile katıldı. Damla Korkmaz ile avukatı Cansu Muzaça Çakıroğlu, sanık avukatı Ali Emre Kutlu da salonda hazır bulundu. Savcı duruşmada mütalaa verdi. Mütalaada, "Sanığın hem alenen hakaret suçunu hem de cinsel taciz suçunu işlediği, bu kapsamda TCK 44'üncü maddesi gereğince birden fazla suçun olması sebebiyle vermesi, ceza alt ve üst sınırları itibariyle daha ağır olan TCK’nin 105/1-1’inci cümlesinde düzenlenen cinsel taciz suçundan eylemin sokak üzerinde olan mağdura karşı gerçekleştirildiği anlaşılmakla, sanığın eylemine uyan TCK 86/1, 87/3, 105/1-1’inci cümle, 53, 58 ve 63 maddeleri gereğince cezalandırılması talep ve mütalaa olunur" denildi. MAHKEME KARARINI AÇIKLADI Karar duruşması bugün görüldü. Aladağ, 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 8 ay, 'Cinsel taciz' suçundan 1 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sanık hakkında daha önceden de aynı suçtan adli sicil kaydı olduğundan tekerrür hükümlerinin uygulanacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler! ABD'ye ait İHA düştü
Dünya

Sıcak saatler! ABD'ye ait İHA düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kore'de konuşlu insansız hava aracı görev sırasında Sarı Deniz'e düştü.
CHP'de para sayma soruşturması: Mahkemeden flaş karar
Gündem

CHP'de para sayma soruşturması: Mahkemeden flaş karar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin bir karar çıktı!..
Mafyaya operasyon! Çok sayıda tutuklu var
Gündem

Mafyaya operasyon! Çok sayıda tutuklu var

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde bir suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmada yakalanan 21 şüpheliden 13’ü tutuklandı. 8 şüpheli ise adl..
Melih Gökçek, Özgür Özel'i yerin dibine soktu
Gündem

Melih Gökçek, Özgür Özel'i yerin dibine soktu

Ankara'nın efsane başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i yerin dibine sokan ifadeler kullandı.
İstanbul Valiliğinden flaş Taksim kararı! Geçici süreyle kapatılacak
Gündem

İstanbul Valiliğinden flaş Taksim kararı! Geçici süreyle kapatılacak

İstanbul Valiliğinin aldığı karara göre; Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak.
Dijital namussuzluk! OnlyFans ve sanal sömürü
Aktüel

Dijital namussuzluk! OnlyFans ve sanal sömürü

Hülya Avşar’ın YouTube programında ağırladığı Merve Taşkın ile "OnlyFans" üzerinden yapılan dijital fuhşu bir "kazanç kapısı" ve "başarı hik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23