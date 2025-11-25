  • İSTANBUL
Gündem Yolsuzluk isyanına sansür! Partisi sağır medyası kör!
Gündem

Yolsuzluk isyanına sansür! Partisi sağır medyası kör!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yolsuzluk isyanına sansür! Partisi sağır medyası kör!

CHP’nin rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılmaması, arınması çıkışında bulunan devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu’na fondaş medya tarafından sansür uygulandı. Kukla Genel Başkan Özgür Özel ve suflörü hırsızlık zanlısı Ekrem İmamoğlu’nun sağır kaldığı Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluk isyanını güdümlü gazeteler görmezden geldi.

Buğra Kardan  İstanbul

Hukuk tanımaz ve edep bilmez CHP’nin rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılmaması, arınması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu da fondaş medyanın sansürüyle karşı karşıya kaldı. Özgür Özel ve gölgesinde siyaset yaptığı hırsızlık zanlısı İmamoğlu’nun aldırış etmediği Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluk haykırışını güdümlü gazeteler yok saydı. Eskiden manşetlerden indirmediği, gelinen aşamada ise nadiren sayfalarında yer verdiği Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin İmamoğlu’nun vurgun ağından kurtarılması uyarısını ihtiva eden videonun yayılmasının akabinde deve kuşu gibi başını kuma gömen Cumhuriyet ve Birgün infial uyandırdı.

 

ÜÇ MAYMUNLAR

Akit’e konuşan eski İç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Adem Alemdar da, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun yolsuzluklarla ilgili çıkışını görmeyen CHP güdümlü medya, ahlâk dışı bir tavır sergilemiştir. Bunun gazetecilikle bağdaşır yanı yoktur. Fondaş medya hata etmiştir. İmamoğlu ve Özel’in borazanlığını yapmıştır. Üç maymunu oynayan, deve kuşu gibi başını kuma gömen bu medyada ahlâktan zerre yoktur. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasını dinledim. Kılıçdaroğlu’nun da İmamoğlu’nun kara para çarkına dayanamaması memnuniyet verici. Heyhat ki İmamoğlu ve Özel, Kılıçdarğlu’nu kale almadı. Medyası da Kılıçdaroğlu’nun şaibelerle ilgili şikâyetlerini görmedi. Adı geçen medyanın CHP’nin lekelerini, İmamoğlu’nun skandallarını perdeleme gayesi güdüldüğü aşikâr.

 

BU BİR SANSÜR

Tabii biz, fondaş sansürüne şaşırmıyoruz. Haberci ya da yazar kisveli proje aparatı güruhu tanıyoruz. Bu güruhun nemalandığı odağın borusunu öttürdüğünü ve işine gelen haberi küçültüp işine gelmeyeni büyüttüğünü biliyoruz. İmamoğlu’nun ayıplarını örtmek, tartıştırmamak için elinden geleni yapan görünüşte gazeteler için ahlâktan söz edilemeyeceğinin de şuurundayız. Bunlara inanılmayacağının, güvenilmeyeceğinin bilincindeyiz. O nedenle Cumhuriyet ve Birgün hatta diğerlerini etik ilkelere uymaya davet etmek yersiz. İfa edilmesi gereken ödev ise evvela Türkiye’de medyayı yakından takip ve kontrol etmek. Akabinde Gazeteci cemiyetlerini odalara dönüştürmek. Nihayetinde gazetecilik yapmayanları, ahlâktan kopanları odalardan atmak.”

Kaynak: Yeniakit

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet

Kılıctar oğlu sagda solda CHP nin aleyhine konuşacagına. Çık adam gibi CHP kurultayında genel Başkanlığı aday ol. Yüregin yetiyorsa ama sende o yürek yok.

Seyit Onbaşı

Türk Siyaset sistemi, NATOCUdur.Kimden gelirse gelsin her türlü uyanışa, yetmez ama EVET. İncirlik ve Küreciğe el konulmalı.80 yıllık fitne ve ihanet merkezi NATO'dan çıkılmalıdır.TRÇ kaçınılmaz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
