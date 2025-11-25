İstanbul’da yasa dışı bahis ağı çöktü! Paybull ve Lezzona’ya büyük darbe
İstanbul merkezli soruşturmada, Paybull Elektronik Para Şirketi ve Lezzona Gıda dahil olmak üzere yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddia edilen yapıya yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, ilgili şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu. Soruşturmanın, para trafiğini perdeleyen geniş bir yapılanmayı açığa çıkardığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) denetimi ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporlarında tespit edilen eylemler doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Toplam 25 şüphelinin gözaltına alındığı adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına, Paybull Anonim Şirketi ile Lezzona Gıda Anonim Şirketine İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince el konuldu. (DHA)