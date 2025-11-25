  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Beykoz’da makas dehşeti: Hızla şerit değiştiren otomobil kamyonete çarptı, araç takla attı

Diyarbakır'daki kafeler Camilerden rahatsız! Yok mu hepsine kilit vuracak babayiğit?

Beyaz Saray duyurdu: Cenevre’den kritik eşik aşıldı: İşte savaşın kaderini belirleyecek o karar

İBB soruşturmasında dengeler değişti! Başsavcı gürlek: “çıta o anda kırıldı”

Laga lugayı bırak Sayıştay raporuna bak

İşbirliği gücümüze güç katacak

CHP'li belediyeden çevre felaketi! Turizm cenneti günlerdir pisliğe teslim

Rusya ve Çin'e Yaptırımlar “krize” davetiye!

ABB'de skandal Usulsüzlük ihbarı sonrası belediye bir de bununla sarsıldı

Cem Küçük’ten CHP’li Umut Akdoğan’a kapak gibi cevap… İmamoğlu’nu savununca bu cevabı beklemiyordu
Gündem İstanbul’da yasa dışı bahis ağı çöktü! Paybull ve Lezzona’ya büyük darbe
Gündem

İstanbul’da yasa dışı bahis ağı çöktü! Paybull ve Lezzona’ya büyük darbe

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul’da yasa dışı bahis ağı çöktü! Paybull ve Lezzona’ya büyük darbe

İstanbul merkezli soruşturmada, Paybull Elektronik Para Şirketi ve Lezzona Gıda dahil olmak üzere yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddia edilen yapıya yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, ilgili şirketlerin tüm mal varlıklarına el konuldu. Soruşturmanın, para trafiğini perdeleyen geniş bir yapılanmayı açığa çıkardığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca; Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama suçlamaları kapsamında soruşturma başlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) denetimi ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporlarında tespit edilen eylemler doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Toplam 25 şüphelinin gözaltına alındığı adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına, Paybull Anonim Şirketi ile Lezzona Gıda Anonim Şirketine İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğince el konuldu. (DHA)

 

Mafyaya operasyon! Çok sayıda tutuklu var
Mafyaya operasyon! Çok sayıda tutuklu var

Gündem

Mafyaya operasyon! Çok sayıda tutuklu var

X’in konum özelliği dijital operasyon ağını deşifre etti! Hepsi 'İsrail' malı!
X’in konum özelliği dijital operasyon ağını deşifre etti! Hepsi 'İsrail' malı!

Dünya

X’in konum özelliği dijital operasyon ağını deşifre etti! Hepsi 'İsrail' malı!

Telegram’da şok operasyon! 14 kişi yakalandı
Telegram’da şok operasyon! 14 kişi yakalandı

Gündem

Telegram’da şok operasyon! 14 kişi yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23