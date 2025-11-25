Pakistan ordusu Afganistan İslam Emirliği'nde sivil katliamı yaptı!

Pakistan ordusu gece saatlerinde Afganistan'ın farklı bölgelerinde sivil alanları hedef alan yeni saldırılar gerçekleştirdi.

Pakistan ordusunun Afganistan'da sivil alanlara yönelik saldırıları devam ediyor.

Gece saatlerinde sınır hattındaki yerleşimleri hedef alan bombardımanlarda en az 10 sivil hayatını kaybederken 4 sivil de yaralandı.

Can kayıpları, Host ilinin Gurbuz ilçesine bağlı Mugalgay bölgesinde yaşandı.

Bölgedeki bir evin Pakistan ordusu tarafından bombalanması sebebiyle, 9'u çocuk ve 1'i kadın olmak üzere 10 sivil hayatını kaybetti.

Kunar ve Paktika illerindeki diğer sivil yerleşimlere yönelik saldırılarda ise en az 4 sivil yaralandı.

Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid, saldırılara ilişkin açıklamasında, "Pakistan işgal güçlerinin bölgedeki sivillerin evlerini bombaladığını" ifade etti.

Afganistan'da İslam Emirliği yönetiminin tesis edildiği 2021 yılından bu yana Pakistan ordusunun Afgan topraklarına yönelik saldırılarında artış yaşanıyor.

Son olarak Afganistan ile Pakistan arasında 10 Ekim günü çatışmalar başlamış, ardından 19 Ekim'de ateşkes anlaşmasına varılmıştı. Ancak Pakistan ordusu ateşkesi ihlal etmeye devam etti ve İstanbul'da devam eden görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Pakistan ordusunun saldırılarında Ekim ayından bu yana onlarca sivil hayatını kaybetmiş durumda.

