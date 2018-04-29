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Tav’dan ilk çeyrekte 28 milyon yolcuya hizmet

TAV Havalimanları’nın 2018’in ilk çeyreğinde hizmet verdiği yolcu sayısı, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 28 milyona ulaştı.

29 Nisan 2018 Pazar 11:20
Tav’dan ilk çeyrekte 28 milyon yolcuya hizmet

Şirket 2018’in ilk çeyreğinde 2017'ye göre cirosunu yüzde 10 arttırarak 248 milyon Euro’ya taşıdı.

CİRONUN YÜZDE 20’Sİ YURTDIŞINDAN

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener,2017 yılında yaşadığımız kuvvetli toparlanma 2018 yılında da devam ediyor. 2018’in ilk çeyreğinde hizmet verdiğimiz toplam yolcu sayısını yüzde 23 arttırdık. Bu çeyrek, portföyümüzdeki tüm havalimanları için oldukça kuvvetli geçti” dedi.

Şener, ayrıca “İlk çeyrekte kombine ciromuzun yüzde 20’sini (80 milyon Euro) yurt dışındaki faaliyetlerimizden elde ettik. Faaliyetlerdeki güçlü performans ve maliyet kontrolü konusundaki hassasiyetimiz nedeniyle konsolide ciro yüzde 10, FAVÖK yüzde 25 arttı” açıklamalarını yaptı.


İlk çeyrekte Frankfurt, Zürih ve Kopenhag yolcu salonlarını açan TAV Havalimanları, Muskat Havalimanı’nın da yiyecek içecek faaliyetlerini devraldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:20
  1. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener
  2. TAV
  3. Frankfurt
  4. Zürih
  5. Kopenhag
  6. TAV Havalimanları
  7. Muskat Havalimanı

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