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TAV'dan 3. Havalimanı açıklaması

TAV Havalimanları Holding, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ile ilgilendiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

18 Eylül 2018 Salı 09:56
TAV'dan 3. Havalimanı açıklaması

TAV Havalimanları Holding, İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ile ilgilendiği ve bir kısım hisselerine talip olduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

TAV Havalimanları Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, basın yayın organlarında şirketin İGA Havalimanı İşletmesi AŞ ile ilgilendiği ve bir kısım hisselerine talip olduğuna dair haberler yer aldığını belirtilerek, "Şirketimiz İGA'da herhangi bir hisse alımı için görüşmemektedir ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 09:56
  1. Aydın
  2. TAV Havalimanları Holding
  3. İstanbul Yeni Havalimanı

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