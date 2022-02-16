TAV'dan 2021'de 45 milyon avro net kar

Şirket açıklamasına göre, seyahat yasaklarının gevşemesiyle yolcu trafiği önceki yıla göre yüzde 92 artarken, TAV Havalimanları'nın cirosu da yüzde 73 artışla 522 milyon avro oldu.

TAV Havalimanları, 2021'de 52 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirket dış hatlarda 28,4 milyon, iç hatlarda da 23,5 milyon yolcu ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, 2021'de yolcularında salgınla yaşanan kayıpları büyük oranda telafi ettiklerini belirtti.

Havacılık sektörünün, salgının başından beri yolcu telafisinin iki farklı hızda gelişmesini ve en hızlı toparlanmanın kısa mesafeli tatil destinasyonlarında yaşanmasını beklediğini aktaran Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Bu beklentilere uygun şekilde havalimanı portföyümüz, emsallerimizin genelinden çok daha hızlı bir şekilde, yılın ikinci yarısında 2019 yolcu seviyelerine yaklaştı. Son iki çeyrektir Kovid-19 aşı belgesinin genelde uluslararası seyahat için yeterli olmaya başladığı bir tedrici normalleşme dönemi içerisindeyiz. Her ne kadar bu durumun hala birçok istisnası olsa da bu istisnalar da zaman geçtikçe azalıyor. Normalleşmeyle birlikte üçüncü çeyrekte salgının başından beri yakalanan en yüksek yolcu seviyelerine ulaştık. Uluslararası mobilitenin artmaya devam etmesiyle birlikte, dördüncü çeyrekte toparlanma daha da hızlandı."

Giderek hızlanan normalleşme ve Almatı'nın da katkısıyla çeyreklik cirolarının, yılın dördüncü çeyreğinde 2019'un yüzde 100'üne ulaştığını bildiren Şener, yılın ikinci yarısındaki cirolarının ise 2019'un yüzde 89'u seviyesine kadar geldiğini kaydetti.

Devletin de çok önemli destekleri sayesinde faaliyet giderlerinde büyük tasarruflar yapmayı başardıklarını vurgulayan Şener, şöyle devam etti:

"Almatı hariç faaliyet giderlerimiz (amortisman ve değer düşüklüğü karşılığı öncesi faaliyet giderleri) 2019'un yüzde 37 altında gerçekleşti. Böylece son 2 senede Almatı hariç giderlerimizde yapılan tasarruf 363 milyon avroya ulaştı. Dış hat yolcusunda normalleşmenin hızlanması, gider tasarrufları ve Almatı'nın da katkısıyla yılın ikinci yarısında FAVÖK 2019'un yüzde 77'si seviyesine kadar çıktı. Yani senenin ikinci yarısında finansal olarak da oldukça kuvvetli bir normalleşme yaşadık. FAVÖK’teki önemli iyileşme ve Tunus borç yapılandırması kaynaklı bir defaya mahsus gelirin de katkısıyla seneyi 45 milyon avro net karla kapamayı başardık."

"Operasyonların verimliliğini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz"

Şener, 2021'in inorganik büyüme açısından da dönüm noktası olduğunu belirterek, "Portföyümüzü önemli miktarda genişlettik ve ortalama işletme süresini ciddi oranda uzattık. Mayısta portföyümüze eklediğimiz Almatı, 8 ayda konsolide FAVÖK'ün (Almatı FAVÖK bir defaya mahsus satın alma giderleri için düzeltilmiştir) yüzde 19'unu yarattı ve 2019 FAVÖK'ünün yüzde 68'i seviyesine kadar ulaştı. Almatı'yı dünyaya daha iyi bağlamak ve buradaki operasyonların verimliliğini artırmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Almatı'nın finansmanını da 2022’nin ilk çeyreğinde kapadık ve IFC ile EBRD'den krediyi kullanmaya başladık." bilgisini verdi.

Ayrıca sene içinde portföylerine Antalya'nın 25 yıllık yeni işletme imtiyazını eklediklerini aktaran Şener, şunları kaydetti:

"Mevcut işletme imtiyazımız 2026 sona erdikten sonra Antalya Havalimanı'nı 2051'e kadar yeni imtiyazla işletmeye devam edeceğiz. Yeni imtiyaz için ödeyeceğimiz yıllık kira daha yüksek olacak ancak bunun karşılığında elde edeceğimiz gelir de daha yüksek olacak. Ayrıca terminal alanındaki büyük artıştan ticari gelirlerin çok olumlu etkilenmesini bekliyoruz. Türk turizm sektörünün dinamosu görevini gören Antalya, yüksek hizmet kalitesiyle dünya çapında bir turizm değeri haline geldi. Kelimenin tam anlamıyla eşsiz bir turizm fırsatı sunan Antalya'da dış hat yolcusu yılın dördüncü çeyreğinde 2019'un yüzde 92'si seviyesine kadar ulaştı. TÜRSAB'a göre ülkemizin turizmde 2019'u yakalaması beklenen 2022'de Antalya da oldukça kuvvetli bir sezona hazırlanıyor. Salgın öncesi dönemde dış hatta senelik ortalama yüzde 8 büyüyen (2015-2019 Antalya dış hat ortalama bileşik yolcu büyümesi) Antalya, uzun vade için de çok yüksek bir turizm potansiyeli barındırıyor."

"TAV'ı geleceğe taşıyacak portföyü ortaya çıkarmayı başardık"

Bütün bu olumlu gelişmelere ek olarak 2021'de hissedarları için değer yaratan birçok işleme imza attıklarına işaret eden Şener, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mücbir sebep başvurularımız sonucunda Türkiye'deki havalimanlarımızın işletme süreleri ikişer sene uzadı ve 2022 kiraları 2024'e ertelendi. Medine Havalimanı'nda da yolcudaki toparlanma hızına bağlı olarak 8 seneye kadar çıkabilecek bir ek işletme süresi aldık. Ayrıca Tunus'ta yaptığımız borç yapılandırması sayesinde sene içinde 109 milyon avroluk gelir elde ettik. Böylece 2020 sonunda 8 yıl olan FAVÖK'e göre ağırlıklandırılmış işletme süremiz inorganik büyüme ve süre uzatımları sayesinde 2021 sonunda 30 seneye çıktı.

Özellikle senenin ikinci yarısında yaşadığımız toparlanma, sene boyunca gerçekleştirilen organik büyüme ve yıl içinde imza attığımız değer yaratan işlemler sonucunda 2021 içerisinde TAV'ı geleceğe taşıyacak portföyü ortaya çıkarmayı başardık. Önümüzdeki uzun bir dönem boyunca mevcut portföyümüz tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edecek. Salgın boyunca birinci önceliğimiz her zaman için çalışanlarımız ve yolcularımızın sağlığını korumak oldu. Havalimanlarımızda aldığımız alanının en iyi uygulaması olan sağlık tedbirlerimizle ve evden çalışma uygulamalarımızla bu önceliğimizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. TAV markasını emekleri ve destekleriyle bugüne getiren çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza ölçülemez katkıları için teşekkür ediyorum."