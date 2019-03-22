Tavas’da öğrenciler fidan dikti

Denizli’nin Tavas ilçesinde 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası olması dolayısıyla fidan dikme töreni yapıldı. İlçe Orman Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği törene ilçedeki okullar da destek verdi.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kentte çeşitli etkinliklerle kutlandı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, kentin çeşitli noktalarında fidan dağıtımı yaparken ilçelerde de fidan dikimleri gerçekleştirildi. Tavas ilçesinde İlçe Orman Müdürlüğü’nün organize ettiği fidan dikim etkinliklerine öğrenciler de destek verdi. İmam Hatip okulları öğrencileri,‘Bir Fidan Bin Gelecek Ağaçlandırma’ etkinlikleri ve projesi kapsamında, İlçe Orman Müdürlüğüilefidan dikme törenine katıldı. Orman Haftası’nda ilçede yaklaşık900 muhtelif fidan dikiminin yapıldığı fidan dikme programınailçe protokolü de katıldı.

Ayrıca fidan dikim alanına Peygamber Efendimizin ağaç dikmenin ve korumanın önemi ile ilgili Hadislerinin yazılı olduğu tabela da yerleştirildi.