  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Tavan fiyat uygulaması otobüs bilet fiyatlarını düşürdü

Otobüs bileti fiyatlarının, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler sonrası yüzde 30’a varan oranlarda düştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:10:00 -
Tavan fiyat uygulaması otobüs bilet fiyatlarını düşürdü

Salgın döneminde uygulanan sosyal izolasyon kuralları gereği otobüslerde yan koltuklar boş bırakılıyor ve şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite ile yolculuk yapılabiliyordu. Bu durum bilet fiyatlarına yansımış, otobüs bileti fiyatlarında iki katını geçen artışlar görülmüştü. Ancak otobüs yolculuklarıyla ilgili yapılan son düzenlemeler, bilet fiyatlarını yüzde 30’a varan oranlarda düşürdü.

Yeni düzenlemelere göre geçen hafta 220 TL’ye satılan İstanbul-Bodrum otobüs bileti ücreti 165 TL’ye düştü. Yapılan güncellemeler sonrası otobüs biletleri en yüksek, İstanbul-Antalya arası 165 TL, İstanbul-Ayvalık arası 120 TL, Ankara-Alanya arası 120 TL, İstanbul-Trabzon arası 190 TL, Ankara-Diyarbakır arası 190 TL’ye satılıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı