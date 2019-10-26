Tavada kek tarifi

Çok pratik bir kek tarifini sizler için derledik. Şipşak kek yapmak, tatlı krizinizi geçirmek ya da misafirlerinizi mutlu etmek için bu tarifi deneyebilirsiniz. Tavada kek nasıl yapılır? Tava keki malzemeleri nelerdir? Tavada kekin püf noktaları...

Bu keki yaparak farklı tariflerde pandispanya olarak kullanabilirsiniz. Oldukça pratik olan bu kekin yapısı ve dokusu yumuşacık.

Malzemeler

1 çay bardağı şeker

1 yumurta

1,5 çay bardağı süt

yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı ya da sıvıyağ

1 kabartma tozu

1 vanilya

120 gr kadar un

Yapılışı

Tavanızı biraz sıvıyağ ya da tereyağıyıyla yağlayın.

Üzerine kek harcınızı dökün ve üzerine kapağını örtün.

En büyük gözde, orta ateşte 8 - 10 dakika kadar pişirdikten sonra pişme durumunu kontrol edşn.

Eğer pişmediyse 5 dakika daha kontrollü şekilde pişirin.

Servis için hazır..