TAV tüm İK süreçlerini dijitale taşıdı

Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) çözümünü kullanan TAV, insan kaynakları ve kurumsal kaynak planlama süreçlerini bulut üzerinde bütünleştirdi. TAV Havalimanları, Oracle iş birliğiyle insan kaynakları süreçlerini tek bir platformda toplayarak buluta taşıdı. TAV Havalimanları İK Grup Başkanı Hakan Öker, İK süreçlerini daha verimli hale getirmek üzere başladıkları ve yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştıkları dijitalizasyon projesini 2022 itibarıyla uygulamaya aldıklarını belirterek şunları kaydetti: “İşe alım, çalışan İK işlemleri, performans yönetimi, yetenek yönetimi ve ücretlendirme de dahil olmak üzere tüm süreçlerimizi buluta taşıdık. Hızla değişen bir dünyada organizasyonumuzu çevik bir şekilde iş ihtiyaçlarına en uygun şekilde tutmak ve doğru koltuklara doğru insanları oturtmak için yapay zekadan yararlanacağız. Bu sayede çalışan memnuniyetini artırırken veriye dayalı karar alma süreçleriyle verimlilik artışı sağlayacağız.” Oracle İş Uygulamaları Ülke Direktörü Zeynep Güngör ise “TAV Havalimanları yeni nesil teknolojilerin gücü ile hızla değişen hizmet ve performans beklentilerini karşılamada, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını desteklemek için ihtiyaç duyacağı tüm çevik İK çözümlere sahip” ifadelerini kullandı.