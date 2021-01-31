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Ekonomi TAV, Orta Asya’da büyüyecek
Ekonomi

TAV, Orta Asya’da büyüyecek

TAV, Özbekistan’da havalimanlarının uluslararası standartlarda ve son teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesi için iş birliği yapmak üzere iyi niyet anlaşması imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 12:37:00 -
TAV, Orta Asya’da büyüyecek

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen törende Özbekistan İnovasyon Bakan Yardımcısı Oybek Narinbayev ve TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener anlaşmaya imza attı.

8 ülkede 15 havalimanı

Başkan Şener, Taşkent Havalimanı projesi ve ülkedeki diğer havalimanlarının geliştirilmesi için iş birliğine imza atmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “Kazakistan’ın Almatı Havalimanı’nı alarak girdiğimiz Orta Asya’da büyüyerek, Çin ve Avrupa arasındaki modern İpek Yolu’nun önemli duraklarında yer almak istiyoruz. 8 ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında edindiğimiz bilgi birikimiyle Taşkent ve Özbekistan’ın diğer havalimanlarının gelişimi, modernizasyonu, yeni teknolojilerin havalimanlarına adaptasyonu ve havalimanı insan kaynaklarının eğitimi için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

En yoğun üçüncü havalimanı

Özbekistan Havayolları’nın ana merkezi olan Taşkent Havalimanı, yolcu trafiği açısından ülkenin en yoğun, Orta Asya bölgesinin de üçüncü havalimanı konumunda bulunuyor. Türk Hava Yolları ve Özbekistan Havayolları, İstanbul ve Taşkent arasında düzenli seferler düzenliyor

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