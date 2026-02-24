TAV Mükemmellik Onur Listesi'nde Dört havalimanına dört kalite ödülü

Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Tiflis ve Üsküp, Dünya Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından düzenlenen Havalimanı Hizmet Kalitesi (Airport Service Quality-ASQ) ödüllerinde en iyiler arasında yer aldı. Yolcu değerlendirmeleriyle belirlenen ödüller, 2 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek ACI Customer Experience Global Summit sırasında sahiplerine teslim edilecek.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye'nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Tiflis ve Üsküp havalimanları, ASQ programı kapsamında kendi kategorilerinde "En İyi Havalimanı" ödüllerine layık görüldü. Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanları aynı zamanda, son 10 yılda birden fazla ASQ ödülü kazanan ve her yıl yalnızca sekiz havalimanının kabul edildiği "ACI World Director General's Roll of Excellence" (ACI World Genel Direktörü Mükemmellik Onur Listesi) listesine girdi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "TAV Havalimanları olarak sekiz ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında yolcuların değişen ihtiyaç ve beklentilerini yakından izleyerek en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Geçen yıl havalimanlarımızda 113 milyon yolcuya hizmet verdik. Yolcu memnuniyeti tüm operasyonlarımızın merkezinde yer alıyor. Dört havalimanımızın, doğrudan yolcu değerlendirmelerine dayanan ASQ ödülleri kapsamında dünyanın en iyi havalimanları arasında yer almasından mutluluk duyuyoruz.

Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes'in dünyada süreklilik göstererek onur listesine girmesinden de gurur duyuyoruz. Yetkin insan kaynağımız ve 25 yılı aşan birikimimizle havalimanı işletmeciliğinde küresel ölçekte tercih edilen bir marka olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

ASQ kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı, Avrupa'da, 5-15 milyon yolcu kategorisinde "en iyi giden yolcu deneyimi" ve "en keyifli havalimanı" ödüllerini aldı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı da aynı kategoride "en iyi giden yolcu deneyimi"yle birlikte "en kolay havalimanı yolculuğu", "en keyifli havalimanı" ve "en temiz havalimanı" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Tiflis Havalimanı, Avrupa'da, 2-5 milyon yolcu kategorisinde "en iyi giden yolcu deneyimi" başta olmak üzere "en adanmış personele sahip havalimanı", "en kolay havalimanı yolculuğu", "en keyifli havalimanı" ve "en temiz havalimanı" ödüllerini aldı. Üsküp Havalimanı, Avrupa'da en kolay havalimanı yolculuğu kategorisinde en iyi havalimanları arasında yer aldı.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından her yıl verilen ASQ - Havalimanı Hizmet Kalitesi Ödülleri, yolcu anketlerine dayanarak dünya genelinde havalimanlarının müşteri deneyimi performansını ölçüyor. 2006'da başlayan ASQ programına, bugün 110'dan fazla ülkede 400'ün üzerinde havalimanı katılıyor.