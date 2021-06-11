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Ekonomi TAV ‘HelloSky’ Lounge ile Bergamo Havalimanı’nda
Ekonomi

TAV ‘HelloSky’ Lounge ile Bergamo Havalimanı’nda

Uluslararası yatırımlarına hız kesmeden devam eden TAV İşletme Hizmetleri, İtalya’nın en yoğun üçüncü uluslararası havalimanı Bergamo Milano’da ‘HelloSky’ yolcu salonu markası ile hizmet vermeye başlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 09:16:00 -
TAV ‘HelloSky’ Lounge ile Bergamo Havalimanı’nda

TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın, “İtalya’da devam eden genişleme stratejimiz kapsamında, şimdi de Milano Bergamo Havalimanı’nda faaliyetlerimizi başlattık” dedi. Batkın, “Bu işbirliğimizi havalimanı ağırlama hizmetlerinde dünya çapında tercih edilen bir marka olma yolunda bizim için bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Buradaki amacımız, HelloSky Lounge’larımız aracılığıyla benzersiz ve kusursuz bir müşteri deneyimi sunmak. Dijital dönüşüm yatırımımızla müşterilerimize kaliteli hizmet sunmaya ve havalimanlarında iş ortaklarımızın güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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