TAV ‘HelloSky’ Lounge ile Bergamo Havalimanı’nda

TAV İşletme Hizmetleri CEO’su Güçlü Batkın, “İtalya’da devam eden genişleme stratejimiz kapsamında, şimdi de Milano Bergamo Havalimanı’nda faaliyetlerimizi başlattık” dedi. Batkın, “Bu işbirliğimizi havalimanı ağırlama hizmetlerinde dünya çapında tercih edilen bir marka olma yolunda bizim için bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Buradaki amacımız, HelloSky Lounge’larımız aracılığıyla benzersiz ve kusursuz bir müşteri deneyimi sunmak. Dijital dönüşüm yatırımımızla müşterilerimize kaliteli hizmet sunmaya ve havalimanlarında iş ortaklarımızın güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.