TAV havalimanı işletme hizmetleri planı duyurdu: Hac, Umre için 87'nci şirketini açtı! 24 saat hizmet etti
Tüm dünyada 19 ülkede havalimanında faaliyet gösteren TAV İşletme Hizmetleri, Medine Prens Muhammed bin Abdülaziz Havalimanı’nda dış hatlar terminalindeki özel yolcu salonunun açılışını gerçekleştirdi. Milyonlarca yolcuya 24 saat hizmet eden şirket: Hac ve Umre ziyaretçilerini karşılayan salon yılda 50 binden fazla yolcu ağırlayacak.
Tüm dünyada 19 ülkede havalimanında faaliyet gösteren TAV İşletme Hizmetleri, Medine Prens Muhammed bin Abdülaziz Havalimanı’nda dış hatlar terminalindeki özel yolcu salonunun açılışını gerçekleştirdi. Hac ve Umre ziyaretçilerini karşılayan salon yılda 50 binden fazla yolcu ağırlayacak.
TAV Havalimanları’nın ticari gelirlerini yöneten iştiraki TAV İşletme Hizmetleri portföyündeki 87. özel yolcu salonunu Medine Havalimanı’nda açtı. Medine Primeclass lounge, pandemi sonrası seyahat yasaklarının kalkması ve kotaların artmasıyla yoğunlaşan Hac ve Umre ziyaretleri için Kutsal Topraklara gelen misafirlere konforlu bir deneyim sunuyor. Dış hatlar terminalinde düzenlenen açılış törenine TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın katıldı.
TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın, “Kutsal Toprakların iki ana giriş kapısından biri olan Medine’nin bizim için ayrı bir önemi bulunuyor. Hac ve umre ibadetini gerçekleştirmek üzere gelen misafirlerimizi Medine’de de ağırlamaktan, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız faaliyetlerimize geri dönmekten mutluluk duyuyoruz. 2024 başında Medine’de karşılama-uğurlama hizmetimizi de devreye alacağız. Yılda 6 milyondan fazla misafirimize özel yolcu salonlarımızda hizmet veriyoruz” diye konuştu.
Prens Muhammed bin Abdülaziz Havalimanı'ndaki tek dış hatlar bekleme salonu olan Primeclass Lounge, 7/24 faaliyet gösteriyor. Salonda ibadet odaları, çocuk alanı, dinlenme alanı, çalışma alanı gibi ayrıcalıklı hizmetler sunuluyor. Anlaşmalı havayollarının yolcularına hizmet sunan salona Lounge Me, Dreamfolks, TAV Passport gibi uygulamalarla da giriş yapılabiliyor.
Medine Havalimanı yılın ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artışla toplam 7 milyon 645 bin yolcuya hizmet verdi.
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