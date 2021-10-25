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Ekonomi TAV, 9 ayda 88,1 milyon avro net kâr açıkladı
Ekonomi

TAV, 9 ayda 88,1 milyon avro net kâr açıkladı

TAV Havalimanları yılın ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçları açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 21:54:00 -
TAV, 9 ayda 88,1 milyon avro net kâr açıkladı

Şirket bu dönemde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artışla 355,7 milyon avro ciro elde etti. İlk dokuz ayda 88,1 milyon avro net kâr açıklayan şirket, yılın ilk yarısında iç hatlarda 16,6 milyon, dış hatlarda 20,6 milyon olmak üzere toplam 37,2 milyon yolcuya hizmet verdi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Pandeminin ilk gününden itibaren, devletimizin de büyük katkısıyla giderlerimizde çok önemli tasarruflar yapmayı başardık. Almatı hariç faaliyet giderlerimiz dokuz ayda 2019’un yüzde 44 altında gerçekleşti. Dış hat yolcu trafiğinde yaşanan kuvvetli telafi, gider kontrolü ve Almatı’nın da katkısıyla 2019’un üçüncü çeyreğine kıyasla FAVÖK’te yüzde 79 seviyesine geldik ve önemli miktarda nakit yarattık. Yarattığımız nakitle net borcumuz, 2021’in ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 6 oranında azaldı. Tabloya genel olarak baktığımızda çok iyi bir üçüncü çeyrek geçirdiğimizi söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

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