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Tatvan’daki parklar yenileniyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, ilçe genelinde mevcut parkların iyileştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:57:32 -
Tatvan’daki parklar yenileniyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, ilçe genelinde mevcut parkların iyileştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.


Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, farklı bölgelerde bulunan sosyal yaşam alanlarını, yeni tip korona virüs salgını sonrasındaki güzel günler için baştan aşağıya yeniliyor. Ağır geçen kış şartlarından dolayı sosyal yaşam alanlarında bulunan parklarda meydana gelen hasarların tamir edildiğini ifade eden Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Ülkemizi etkisi altına alan korona virüsü nedeniyle şu an sosyal alanlar tedbir amaçlı kapatıldı. Bu süreçte ekiplerimiz de park ve bahçelerimizde tadilat ve yenileme çalışmalarına başladılar. Tatvan Belediyesi olarak pandemi sonrasındaki güzel günler için ilçemizin her noktasında çok yoğun çalışarak, vatandaşlarımızın keyifli ve güzel vakitler geçirmeleri için parklarımızı, yeşil alanlarımızı yeniliyoruz. Çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yapıyoruz. Parklarımızı vatandaşımızın sıkıntılı günler sonrasında nefes alacağı, stresini atabileceği, spor yapıp keyifli vakit geçirebilmeleri için ekiplerimiz tadilat çalışmalarına devam ediyor. Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın sosyal donatı alanlarından en iyi şekilde faydalandığı bir şehir oluşturmak için çalışmaya aralıksız devam ediyoruz. Yaşanan zorlu ve sıkıntılı sürecin geride kalmasıyla birlikte çocuklarımızla, gençlerimizle ve yetişkinlerimizle yine yollarda, sokaklarda ve parklarımızla bir araya gelip, daha güzel günlerde buluşacağız” dedi.

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