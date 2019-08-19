Tatvan’da yaz şenlikleri devam ediyor Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen “Tatvan Yaz Şenlikleri” kapsamında sanatçı Nur Cennet sahne aldı.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen “Tatvan Yaz Şenlikleri” kapsamında sanatçı Nur Cennet sahne aldı.

Tatvan Belediyesi tarafından düzenlenen “Tatvan Yaz Şenlikleri” tüm hızıyla devam ediyor. Daha öncesinde birçok ünlü sanatçının sahne aldığı etkinlik, sanatçı Nur Cennet konseriyle devam etti. Tatvan Sahil Etkinlik Alanı’nda konser veren Nur Cennet, birbirinden güzel şarkılarıyla keyifli bir gece yaşattı.

Düzenlenen etkinlikler kapsamında sahne alan yerel sanatçılardan Serkan Aşık ise Kürtçe ve Türkçe şarkılarla dinleyicileri coşturdu.

Çağatay Akman, İnci Mercan, Emre Sertkaya, Serkan Aşık ve Nur Cennet’in sahne aldığı Tatvan Yaz Şenlikleri kapsamında 24 Ağustos Cumartesi günü ise Aysel Yakupoğlu sevenleriyle buluşacak.

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