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Tatvan’da “uyuşturucu ile mücadele” toplantısı düzenlendi

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında “uyuşturucu ile mücadele” toplantısı düzenlendi.

03 Eylül 2019 Salı 13:33
Tatvan’da “uyuşturucu ile mücadele” toplantısı düzenlendi

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında “uyuşturucu ile mücadele” toplantısı düzenlendi.


Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında, yeni eğitim-öğretim sezonu öncesi ilgili kurum amirlerinin katılımıyla kaymakamlık makamında gerçekleştirilen toplantıda uyuşturucu ile mücadele ilçenin son durumu masaya yatırıldı. Konuyla ilgili, ilgili kurum amirlerinden durum değerlendirmesi alan Kaymakam Mehmet Ali Özkan, ilçede bağımlılıkla mücadelenin topyekun şekilde yürütülmeye devam edileceğini ifade etti. Kaymakam Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya ilgili kurum amirleri katıldı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:33
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