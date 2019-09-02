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Tatvan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:36
Tatvan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis ili Tatvan ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan; Dönertaş, Kısıklı, Boblesür, Kepenek, Sallıca, Suboyu ve Dirlik köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 2 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 11.30’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:36
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