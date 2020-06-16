Tatvan’da polen ve pamukçuk üreten kavak ağaçları kesiliyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından polen ve pamukçuk üreten kavak ağaçları kesiliyor.

Polen ve pamukçuk üreten kavak ağaçlarının kesimi için sahipleriyle irtibata geçen Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, güvenlik önlemleri alınarak kesimleri gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Kavak ağaçlarındaki polen insan sağlığını tehdit ettiği gibi çevre ile ilgili ciddi sorunlar da çıkarmakta ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Vatandaşlarımız kavaklardan rahatsız. Hem yaprakları hem de polenleri çevreye zarar veriyor ve diğer ağaçlara oranla yer altındaki suyu tüketerek, kaynakların kurumasına neden olmaktadır. Bu sebeple vatandaşlarımızdan kendi arazilerinde bulunan kavak ağaçlarını kesmeleri istiyoruz. Kesim konusunda yardım talep eden vatandaşlarımız da 153 numaralı hattımızı arayarak talep oluşturabilirler” dedi.