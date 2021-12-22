Tatvan’da okullar tatil mi? 23 Aralık 2021 Perşembe günü Bitlis Tatvan’da yarın okullar tatil mi?

Tatvan’da bugün okullar tatil mi? Etkili olan kar yağışları hayatı olumsuz etkilerken öğrenciler de yarın Tatvan’da okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Bitlis’in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tatvan'da sabah erken saatlerde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santimetreye ulaşırken, trafikte de aksamalara neden oldu. Ekipler sabah saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarına başlarken, kentte kar yağışının gün boyu devam edeceği bildirildi.

Tatvan’da okullar tatil mi?

Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi. Üç ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. 23 Aralık Perşembe yani yarın Tatvan’da okullar tatil edilip edilmeyeceğini yönelik Bitlis Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.

Tatvan hava durumu