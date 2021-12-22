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Eğitim Tatvan’da okullar tatil mi? 23 Aralık 2021 Perşembe günü Bitlis Tatvan’da yarın okullar tatil mi?
Eğitim

Tatvan’da okullar tatil mi? 23 Aralık 2021 Perşembe günü Bitlis Tatvan’da yarın okullar tatil mi?

Tatvan’da okullar tatil mi? Tatvan’da yarın okullar tatil mi sorusu vatandaşlar ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, Bitlis Valiliği son yaptığı açıklada yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Tatvan, Hizan ve Güroymak’ta okullar 22 Aralık Çarşamba günü tatil edildiğini duyurdu. Bugün kar tatili yapan Tatvanlı öğrenciler Tatvan’da yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe Tatvan’da okul var mı? Tatvan’da ayrın okul var mı? sorusunu sormaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 15:00:00 - 2021-12-22 15:02:27
Tatvan’da okullar tatil mi? 23 Aralık 2021 Perşembe günü Bitlis Tatvan’da yarın okullar tatil mi?

Tatvan’da bugün okullar tatil mi? Etkili olan kar yağışları hayatı olumsuz etkilerken öğrenciler de yarın Tatvan’da okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. Bitlis’in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tatvan'da sabah erken saatlerde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 10 santimetreye ulaşırken, trafikte de aksamalara neden oldu. Ekipler sabah saatlerinden itibaren kar temizleme çalışmalarına başlarken, kentte kar yağışının gün boyu devam edeceği bildirildi.

Tatvan’da okullar tatil mi?

Bitlis'in Tatvan, Hizan ve Güroymak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime 22 Aralık Çarşamba günü ara verildi. Üç ilçede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. 23 Aralık Perşembe yani yarın Tatvan’da okullar tatil edilip edilmeyeceğini yönelik Bitlis Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.

Tatvan hava durumu

tatvan hava durumu

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