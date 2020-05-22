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Tatvan’da okey salonuna operasyon: 12 kişiye 37 bin 800 TL ceza

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir okey salonuna polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 kişiye toplam 37 bin 800 TL ceza kesilerek iş yeri mühürlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:42:42 -
Tatvan’da okey salonuna operasyon: 12 kişiye 37 bin 800 TL ceza

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki bir okey salonuna polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 12 kişiye toplam 37 bin 800 TL ceza kesilerek iş yeri mühürlendi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Tatvan’da, bir oyun salonunun açık olduğu ve içerisinde oyun oynandığı yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, söz konusu mekana 22.50 sıralarında operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kaçak oyun oynatıldığını tespit eden ekipler, 12 kişiye 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplamda 37 bin 800 TL ceza keserek iş yerini mühürledi.


Öte yandan polis ekipleri, okey salonundaki okey taşlarıyla “Evde Kal Tatvan” yazarak sosyal mesaj verdi.

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